الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025: جدول العطلات وحقيقة ترحيل عيد الميلاد المجيد

مع بداية العام الجديد 2025، يتساءل الكثيرون عن جدول الإجازات الرسمية لهذا العام، وخاصة حقيقة ترحيل عطلة عيد الميلاد المجيد. أعلنت الجهات الرسمية عن تفاصيل الإجازات التي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، مع تأكيد أو نفي الشائعات المتداولة.

كتب محمد سعد – مع بداية العام الجديد 2025 يبحث الكثير من المواطنين عن الاجازات الرسمية المحددة لذلك العام، ووفق الاجندة الرسمية لمجلس الوزراء المصري تعددت الاجازات الرسمية في ذلك العام، الذي من الممكن أن يتغير تاريخها على حسب رؤية الهلال في الأعياد وقرارات الحكومة بمواعيد الاجازات عبر ترحيل او تبكير موعد الاجازة، ونعرض لكم من خلال موقعنا مواعيد الاجازات فلكيًا.

موعد الاجازات الرسمية 2025

إليكم مواعيد الاجازات الرسمية لعام 2025 فلكيًا مع احتمالية تغيير تلك المواعيد على حسب رؤية الهلال في الأعياد وقرارات الحكومة بشأن الترحيلات:-

عطلة الثلاثاء 7 من شهر يناير: عيد الميلاد المجيد.

عطلة السبت 25 من شهر يناير: ذكرى ثورة 25 يناير 2011

عطلة الاثنين 31 من شهر مارس: لعيد الفطر المبارك.

عطلة الاثنين 21 من شهر أبريل: شم النسيم.

عطلة الجمعة 25 من شهر أبريل: عيد تحرير سيناء.

عطلة الخميس 1 من شهر مايو: عيد العمال.

عطلة الجمعة 6 من شهر يونيو: وقفة عرفات.

عطلة السبت 7 من شهر يونيو: عيد الأضحى المبارك.

عطلة الجمعة 27 من شهر يونيو: رأس السنة الهجرية.

عطلة الإثنين 30 من شهر يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

عطلة الأربعاء 23 من شهر يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

عطلة السبت 6 من شهر سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

عطلة الإثنين 6 من شهر أكتوبر: عيد نصر أكتوبر.

حقيقة ترحيل عطلة عيد الميلاد المجيد 2025

مع اقتراب عيد الأقباط يهتم المواطنين بالبحث عن موعد إجازة عيد الميلاد وتعد أول عطلة رسمية للعام الجديد 2025، وتنتشر بين المواطنين شائعة حول ترحيل عطلة عيد الميلاد المجيد حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير لإضافتها مع العطلة الأسبوعية، ولكن حتى الأن لم يعلن أي قرار رسمي من مجلس الوزراء حول تلك الشائعة، لذا فبحسب الجدول المعلن عنه من مجلس الوزراء للإجازات الرسمية في عام 2025 حتى الأن فستكون عطلة عيد الميلاد المجيد في موعدها الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 دون تغيير.