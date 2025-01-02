كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 في مصر وخطوات تقديم التظلم بكل سهولة

كتب محمد سعد – أصبح اليوم الأمر سهل لمعرفة المخالفات المرورية المسجلة عليك، فعبر الأنترنت من مكانك خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة باستخدام الرقم القومي الخاص بك ورقم السيارة، تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المسجلة ضدك، وسوف نعرض لكم من خلال موقعنا كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بطرق مبسطة.
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2025
مع اهتمام المواطنين للبحث عن معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، اليكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل لخطوات الاستعلام كالتالي:-
- الخطوة الأولى: قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط.
- الخطوة الثانية: قم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال قسم خدمات المرورية.
- الخطوة الثالثة: ادخال رقم السيارة الصحيح بدقة عالية لتجنب أي خطأ قد يحدث.
- الخطوة الرابعة: ستظهر لك تفاصيل المخالفات المسجلة ضدك خلال لحظات.
خطوات التقديم على تظلم للمخالفات المسجلة ضدك
وإذا كان لديك أي اعتراضات حول المخالفات المسجلة ضدك يمكنك تقديم تظلم عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة عن طريق عدة خطوات، ونقدم لكم من خلال موقعنا الخطوات التالية لتقديم تظلم على المخالفات عبر الموقع:-
- الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط المخصص له.
- الخطوة الثانية: من بين الاختيارات المتاحة أمامك قم باختيار تظلمات رخص المركبات.
- الخطوة الثالثة: أكتب الرقم القومي الخاص بك بدقة لتجنب الوقوع في الخطأ للخانة المخصصة له.
- الخطوة الرابعة: قم باختيار المخالفات التي تريد التظلم عليها ووضح سبب اعتراضك على تلك المخالفة.
- الخطوة الخامسة: بعد الموافقة على الشروط والأحكام قم بإرسال الطلب للحصول على رقم الإيصال الخاص بك.
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