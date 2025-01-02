الدفاع المدني يُحذر: طقس شديد البرودة يضرب معظم المناطق السعودية اليوم

أصدر الدفاع المدني في السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد معظم المناطق أجواءً شديدة البرودة، مع احتمال تكوّن الصقيع في بعض المناطق الشمالية. يأتي هذا التحذير في إطار جهود الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.

كتب محمد سعد – حذر الدفاع المدني من الطقس السيء الذي سوف يعم على العديد من المناطق في الفترة القادمة، ولا يقتصر على انخفاض درجات الحرارة فقط بل يصل الأمر إلى تساقط أمطار وتكون درجتها شديدة إلى متوسطة، حيث يجب على الجميع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من أجل كيفية التعامل مع هذا الطقس، لأن بالتأكيد سوف يؤثر هذا الأمر على النشاط اليومي لهم، كما يجب متابعة حالة الطقس باستمرار، لمعرفة المناطق التي سوف يكون فيها أمطار غزيرة التي تصل إلى حد سيول في البعض الآخر . غنضمت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حالة الطقس السيئة

أكد الدفاع المدني السعودي أن هناك من الآثار السلبية المترتبة على انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار على معظم المناطق، مع العلم أن هذا الطقس سوف يستمر إلى نهاية هذا الأسبوع، ومن أهم الأمور التي يجب على المواطنين فعله هو الابتعاد عن المناطق التي تكون فيها أمطار غزيرة للغاية، وهذا سوف يتم معرفته عن طريق متابعة حالة الطقس باستمرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب عليهم تناول مشروبات دافئة على مدار اليوم وعلى وجه الخصوص المشروبات التي تشعر بالدفء، وكذلك ارتداء الملابس الصوفية التي تشعر بالدفء أيضًا.

كما أوضح المركز أن المناطق الأكثر تأثيرًا بهذا الطقس هي ( المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة)، كما سوف تتأثر بعض الأجزاء منطقة الرياض بأمطار غزيرة من الممكن أن تصل إلى حد السيول، وكما يجب على المواطنين أثناء الخروج من المنزل بالسيارة اتخاذ الحذر بدقة عالية لأن الأمطار سوف تعمل على انزلاق في المنحدرات وهذا الأمر ينتج عنه حوادث مرورية كبيرة، كما ناشد المركز جميع المواطنين في حالة الرغبة في السفر المحلي يجب أن يتم اختيار أيام يكون الطقس معتدل إلى حد ما، لكي يتجنب الحوادث المرورية المتوقعة في هذه الظروف.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم في السعودية

تعرفنا في الفقرة السابقة على المناطق التي تتأثر بحالة الطقس السيئة، حيث يجب على أهالي هذه المناطق اتخاذ التدابير الاحترازية التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتمثل درجات الحرارة في الآتي:

تدعو الجهات المختصة الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة لضمان السلامة خلال هذه الأجواء الباردة.