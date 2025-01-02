التأمينات الاجتماعية تكشف موعد صرف بدل غلاء المعيشة لشهر يناير 2025

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة لشهر يناير 2025، ضمن دفعة رقم 37. يُعد هذا البرنامج من المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية وفق الجدول الزمني المحدد.

كتب محمد سعد – يرغب جميع المواطنين السعوديين معرفة حقيقة خبر صرف بدل غلاء المعيشة لشهر يناير للعام الجديد 2025 دفعة رقم 37، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية العام الجديد، مع العلم أنه صرف بدل غلاء المعيشة يهدف إلى مساعدة المواطنين في ظروف الحياة الصعبة والقدرة على التأقلم مع غلاء الأسعار، وكذلك تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، حيث تحرص الحكومة دائمًا على راحة المواطنين بصفة خاصة عخمضب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

موعد صرف بدل غلاء المعيشة لشهر يناير

بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت في الفترة الحالية ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص عودة صرف بدل غلاء المعيشة لا يوجد له أساس من الصحة، كما أكدت المؤسسة أن هذا الدعم تم إيقافه من قبل عدة سنوات، وفي حالة وجود أي قرارات جديدة يتم الإعلان عن هذا الخبر على الصفحة الرسمية للمؤسسة .

وبما أن فئة المتقاعدين هم الأكثر احتياجًا إلى صرف الرواتب تم التأكيد أن الرواتب الخاصة بهم سوف تكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير ولا يوجد أي تبكير أو تأخير في موعد الصرف لهذا الشهر.

كما أكدت المؤسسة أن هناك بعض الفئات التي تستطيع الحصول على دعم بدل الغلاء إذا وجد وهم ( جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الطلاب المتفوقين وتم تقديم الدعم على شكل مكأفاة مالية، وكذلك موظفين القطاع العام والخاص، وكذلك أصحاب المعاشات والمتقاعدين لأنهم أشد الحاجة إلى هذا الدعم).

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة في السعودية

تعرفنا في الفقرة السابقة أن خبر عودة صرف بدل غلاء المعيشة غير صحيح على الإطلاق، ولكن في حالة تواجده بالفعل لابد من توافر بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها من أجل صرف غلاء المعيشة، والتي تتمثل في:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم فيها إقامة كاملة.

عدم حصول المتقدم أي دعم من أي برامج حكومية أخرى.

لابد أن يقدم المواطن جميع المستندات التي تدل على أنه لا يملك أي عقارات أو أراضي ذات مبالغ مالية باهظة.

كما يجب أن يكون من ذوي الدخل المنخفض.

هل صحيح رجوع بدل غلاء المعيشة؟

بعد انتشار خبر عودة صرف بدل غلاء المعيشة، ردت المؤسسة العامة للتأمينات أن هذا الخبر لا يوجد له أساس من الصحة وأنه مجرد شائعة، وفي عودة الصرف مرة أخرى بالفعل يتم نشر الخبر على الصفحة الرسمية للمؤسسة.

متى يتم صرف الزيادة؟

أوضحت الجهات المختصة أن خبر وجود زيادة مالية بخصوص الزيادة الرواتب بداية من العام الجديد لا يوجد لا أساس من الصحة، وأن جميع الرواتب سوف يتم صرفها كما هي.

من هم مستحقين غلاء المعيشة؟

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الفئات التي تستحق الحصول على غلاء المعيشة وهي ( أصحاب الدخل المنخفض، أصحاب الإعاقات الحركية غير قادرين على العمل، وأصحاب المعاش التقاعدي).

تابع حساباتك البنكية في الموعد المحدد للتأكد من استلام بدل غلاء المعيشة لشهر يناير، واطلع على التحديثات الرسمية من التأمينات الاجتماعية.