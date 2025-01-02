وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 10,000 ريال: الموارد البشرية تعلن عن الفرص الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توفر وظائف شاغرة برواتب مغرية تصل إلى 10,000 ريال، موجهة لمجموعة من الجنسيات. هذه الفرص تأتي ضمن مبادرات الوزارة لدعم سوق العمل واستقطاب الكفاءات المؤهلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كتب محمد سعد – أعلنت الموارد البشرية عن وظائف شاغرة براتب يصل إلى 10 آلاف ريال لهذه الجنسيات في المملكة العربية السعودية حيث يحلم العديد من الأشخاص من خارج المملكة نظرًا لحجم المزايا التي تمنحها إليهم وليكن أولها الرواتب المجزية وكذلك بيئة عمل مريحة ومرنة وغيرها العديد من المميزات المختلفة، وبناء عليه فقد أعلنت الجهات المعنية توافر عدد من الوظائف الشاغرة للمصريين في السعودية وسوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا المقال . جظضحف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف شاغرة براتب يصل إلى 10 آلاف ريال لهذه الجنسيات

أعلنت السعودية عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي لمن يحمل الجنسية السعودية ويحمل المؤهل المطلوب ومن هذه الوظائف كالتالي:

مدير تموين في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض

المسمى الوظيفي: مدير خدمات التموين في أحد فنادق الرياض الفور سيزون بدوام كامل.

مهمته الأولى هي الإشراف على قسم التموين التابع للفندق.

سوف يكون عليه وضع خطط مختلفة من أجل جذب العملاء وزيادة أرباح الفندق.

التسويق للخدمات الفندقية.

يحصل المتقدم على راتب مجزي مع بدل مواصلات وسكن.

يتم منحه إجازة رسمية لمدة 10 أيام وإجازة سنوية تصل إلى شهر كامل.

بالنسبة إلى تذكرة السفر ذهاب وعودة فإن تكلفتها على صاحب العمل.

كذلك الإقامة والوجبات تكون مجانية من فندق الفور سيزون.

تأمين طبي شامل مدى الحياة.

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وظيفة مهندس جيوتقني

بالنسبة إلى وظيفة مهندس جيوتقني فإن مهمته تكون في شركة الصناعية للمقاولات المحدودة والتي لها فرع في المنطقة الشرقية ورأس التنورة.

كل ما عليه هو دراسة خصائص الأرض ومكوناتها.

وضع التصاميم للمشاريع تحت الإنشاء وأعمال الحفر .

الإشراف الكامل على بناء الأساسات كما يتم دعم المشاريع المختلفة.

متابعة تقدم المشروعات بالإضافة إلى إعداد الوثائق والتقارير المختلفة.

علما بأن المتقدم يجب أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو الجيولوجيا.

يتم تحديد الراتب أثناء المقابلة الشخصية ولكنه لا يقل عن 9000 ريال ويصل إلى 10000 ريال سعودي.

شروط العمل في السعودية للجنسيات الأخرى

كما تمت الإشارة أيضًا إلى شروط العمل في المملكة العربية السعودية سواء للمصريين أو لمختلف الجنسيات الأخرى ومنها كالتالي:

أن يكون عقد العمل رسمي وموثق قانونيًا من الجهة المعنية في السعودية.

ينبغي على المتقدم أن يكون ممتلكًا للخبرة المطلوبة والتي يتم تحديدها من الجهات المعنية.

أن يخضع المتقدم للفحص الطبي بشكل معتمد ومن ثم الحصول على التأشيرة.

ضرورة الإلتزام التام بكافة القواعد والقوانين الخاصة بالعمل داخل المملكة العربية السعودية.

ما هي فرص العمل المتوفرة في السعودية؟

يوجد عدد من الفرص الهامة المتوفرة في المملكة العربية السعودية ومنها مدير الموارد البشرية، أخصائي المحاسبة والتدقيق، أخصائي تمريض، أخصائي تعليم، ومهندس مدني وغيرها العديد من الوظائف ذات الرواتب المجزية.

كيف يمكنني الحصول على وظيفة بسرعة في المملكة العربية السعودية؟

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الحصول على وظيفة جيدة في المملكة العربية السعودية ومن أهمها هو البحث عبر وكالات التوظيف العالمية، أو من خلال البحث عبر موقع وزارة الموارد البشرية وقد يكون ذلك من خلال أحد المعارف.

ما هي متطلبات العمل في السعودية؟

العمل في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى توافر مجموعة من المتطلبات ومنها السن والذي لا يجب أن يقل عن 21 عام مع ضرورة الخضوع إلى الكشف الطبي المعتمد وأن يكون السجل الجنائي الخاص به خالي من أي شبهات جنائية.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة، لا تفوّت التقديم على هذه الوظائف المتاحة عبر المنصات الرسمية لوزارة الموارد البشرية.