طريقة عمل فطيرة الجلاش بالكريمة المورقة: الترند الذي يجتاح المطبخ الآن

جربي أحدث وصفات الترند، فطيرة الجلاش بالكريمة المورقة! وصفة سهلة وسريعة التحضير تجمع بين القوام المقرمش والطعم الغني بالكريمة اللذيذة. هذه الفطيرة أصبحت حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تفوتي فرصة تجربتها.

كتب محمد سعد – تعتبر فطيرة الجلاش بالكريمة واحدة من الأطباق الشهية التي تجمع بين البساطة في التحضير والطعم اللذيذ، تعد هذه الفطيرة خيار مثالي للحلويات أو كطبق جانبي في وجبات العائلة وبفضل طبقات الجلاش ألهشه والكريمة الغنية تضفي طعم رائع ورائحة مميزة سنتناول بخطوات تفصيلية كيفية إعداد فطيرة الجلاش بالكريمة بالإضافة إلى بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة.

فطيرة الجلاش بالكريمة

500 جرام من ورق الجلاش.

200 جرام من الزبدة الذائبة.

200 جرام من الكريمة الثقيلة.

لتحضير الحشوة:

1 كوب من السكر.

2 كوب من الحليب.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

رشه من الملح.

للتزيين:

سكر بودر.

لوز مفروم أو فستق.

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالكريمة

في وعاء عميق قم بخفق البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي حتى يتكون مزيج كريمي.

أضف الحليب، الفانيليا، ورشة الملح إلى مزيج البيض واخلط جيدا حتى يتجانس.

قم بإذابة النشا في قليل من الحليب ثم أضفه إلى المزيج مع الخفق المستمر.

تأكد من عدم وجود تكتلات.

اسكب المزيج في قدر على نار متوسطة.

استمر في التحريك حتى يغلي ويتكاثف ثم أطفئ النار واتركه ليبرد.

قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهز صينية فرن مستطيلة أو دائرية حسب الرغبة.

قم بتجهيز ورق الجلاش يجب أن تكون كل ورقة مدهونة بالزبدة الذائبة.

ضع 4-6 ورقات في قاعدة الصينية مع دهن كل ورقة بالزبدة.

بعد وضع عدة طبقات من الجلاش اسكب حشوة الكريمة في وسط الصينية ووزعها بشكل متساوي.

قم بتغطية الحشوة بباقي ورق الجلاش مستخدم نفس طريقة دهن الزبدة بين كل ورقتين.

يمكنك عمل شكل جميل عن طريق ثني الأطراف أو عمل تجاعيد ليبدو الشكل أكثر جاذبية.

أدخل الصينية في الفرن الساخن واتركها لمدة تتراوح بين 30 إلى 35 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد إخراج الفطيرة من الفرن اتركها لتبرد قليلا قبل التقديم.

قم برش سكر البودرة على السطح كلمسة نهائية ويمكنك إضافة اللوز المفروم أو الفستق لإضفاء لمسة جمالية ونكهة إضافية.

فطيرة الجلاش بالكريمة ليست مجرد وصفة عابرة بل هي تجربة فريدة تجمع بين النكهة والقوام المميز، من خلال اتباع الخطوات الموضحة يمكنك إعداد فطيرة رائعة تنافس أشهى الحلويات في المطاعم، سواء كانت لحفل عائلي أو لتناولها مع القهوة في المساء ستحصل على فطيرة ستنال إعجاب الجميع.