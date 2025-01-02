القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد: تحدٍ صعب ينتظر القلعة الحمراء

يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. المباراة المرتقبة تأتي وسط أجواء حماسية وتوقعات بتقديم أداء قوي من الفريقين. تعرف على القنوات الناقلة لهذا اللقاء لتشاهد تفاصيل التحدي الكبير.

كتب محمد سعد – يبحث عشاق جماهير الأهلي وشباب بلوزداد، على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و شباب بلوزداد مساء غد الجمعة في المباراة المرتقبة على استاد 5 جويلية 1962، ضمن إطار الجولة الرابعه في دوري أبطال أفريقيا، ويفتتح النادي الأهلي الجولة الرابعه ويحل ضيفًا على بطل الجزائر.

شباب بلوزداد يحتشد الجماهير في مباراة الأهلي

ترغب إدارة شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعه استقطاب الجماهير الجزائرية لدعم الفريق خلال مباراة الأهلي ، حيث يحتاج شباب بلوزداد لتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة الفرصة في التأهل لدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الأهلي وشباب بلوزداد قبل المباراة

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلا على شباب بلوزداد مساء غد الجمعه من أجل تحقيق نتجة إيجابية في المباراة وتحقيق الثلاث نقاط من أجل التأهل لدور السادس عشر كامٌتصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا، لعب النادي الأهلي حتي الآن 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة ويتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ، بينما شباب بلوزداد يتستضيف النادي الأهلي في لقاء الغد لعب ثلاث مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين ويمتلك 3 نقاط .

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيي عطية الله، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق

في خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وكوكا

في خط الهجوم: حسين الشحات، ووسام أبوعلى، بيرسي تاو

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في كأس دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء غد الجمعه الموافق 3 من شهريناير2025، في تمام الساعه 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مساء غد الجمعه، على قناة بي إن سبورت الرياضية عبر البث المشفر،بتعليق حسن العيدروس بينما تذاع ايضًا على قناة الجزائرية عبر البث الحي.