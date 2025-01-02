طريقة عمل بان كيك البطاطس بالجبن السايحة: وصفة لذيذة لأحلى فطور

كتب محمد سعد – طريقة عمل بان كيك البطاطـس بالجبنة الذي يعتبر افضل وجبة فطور تجمع بين القيمة الغذائية والنكهة الرائعة هذه الوصفة المميزة التي تجمع بين قوام البان كيك الهش وايضا نكهة البطاطس الغنية مع لمسة الجبنة التي تضيف طعما شهيا ومكونات هذا الطبق متوفرة في كل منزل، ونوضح لكم بالتفصيل مقادير وخطوات عمل بان كيك البطاطـس بالجبـن.

المكونات اللازمة لعمل بان كيك البطاطـس بالجبـن

المقادير المستخدمة لعمل بان كيك البطاطـس بالجبـن تتكون من:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم

1/2 كوب جبنة مبشورة (مثل جبنة الشيدر أو الموزاريلا)

1 بيضة

1/4 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الحليب

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

زيت للقلي

خطوات تحضير عمل بان كيك البطاطـس بالجبـن

لكي يتم تحضير بان كيك البطاطس بالجبنة، ابدأي بتقشير البطاطس وبشرها باستخدام مبشرة خشنة. قومي بتصفية البطاطس المبشورة جيداً باستخدام مصفاة للتخلص من الماء الزائد. في وعاء كبير، امزجي البطاطس المبشورة مع البيضة، الجبنة المبشورة، الدقيق، الحليب، الملح، الفلفل الأسود، ومسحوق البصل للحصول على خليط متجانس يشبه عجينة البان كيك وبعد ذلك سخني طاسة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. باستخدام ملعقة كبيرة، خذي كميات من الخليط وضعيها في الطاسة، واضغطي عليها قليلاً لتشكيل دوائر صغيرة بحجم البان كيك. اتركيها على النار لمدة 3-4 دقائق حتى تتحول إلى اللون الذهبي ثم قلبي البان كيك بحذر واطهي الجانب الآخر لمدة 3-4 دقائق إضافية حتى ينضج تماما وكرري العملية مع باقي الخليط مع إضافة الزيت عند الحاجة بعد ذلك، ارفعي البان كيك من الطاسة وضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

طريقة تقديم بان كيك البطاطـس بالجبـن

من الافضل ان يتم تقديم بان كيك البطاطس بالجبنة يكون ساخنا مع صلصاتك المفضلة مثل صلصة الزبادي، الكاتشب، أو أي صلصة أخرى تكون حسب الذوق وهذا الطبق سوف يضيف لمسة رائعة من التميز إلى وجبة فطورك أو حتى يمكن تقديمه كوجبة خفيفة وذلك على مدار اليوم.