القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلانتا في السوبر الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مواجهة مثيرة بين إنتر ميلان وأتلانتا في إطار كأس السوبر الإيطالي. المباراة تعد واحدة من أبرز الأحداث الكروية المنتظرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب. تعرف على القنوات الناقلة لهذا اللقاء لمتابعته مباشرة بجودة عالية.

كتب محمد سعد – يبحث عشاق الكرة الإيطالي، على محركات البحث على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلانتا مساء اليوم الخميس على استاد المملكة أرينا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، ويرغب النيراتزوري مُصالحة الجماهير بعد الإخفاقات التي أٌحلت على الفريق خلال الفترة الماضية.

أخر مباريات إنتر ميلان و أتلانتا قبل اللقاء المرتقب

إنتر ميلان وكالياري

حقق إنتر مبلان فوزًا ساحقًا على نظيره كالياري بنتيجة 3 أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سردينيا أرينا ضمن منافسات الجولة الـ18 في الدوري الإيطالي.

سجل الأهداف إليساندرو باستوني في الدقيقة 54 والهدف الثاني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 71 من عمر المباراة والهدف الثالث هاكان تشالهان أوجلو من ضربة جزاء في الدقيقة78.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة أتلانتا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمي: سومر

خط الدفاع: بيسيك، دي فريج، باستوني، وجلو

خط الوسط: دومفريس، ديماركو، باريلا

خط الهجوم: مخيتاريان، تورام، لاوتارو.

تشكيل أتلانتا المتوقع لمباراة إنتر ميلان

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيتشي

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إيزاك هين، سياد كولاسيناك

خط الوسط: راول بيلانوفا، مارتن دي رون، إديرسون، دافيدي زاباكوستا

خط الهجوم: لازار ساماردزيتش، أديمولا لوكمان، شارل دي كيتيلير

موعد مباراة إنتر ميلان و أتلانتا

يبدأ مباراة إنتر ميلان و كالياري مساء اليوم الخميس الموافق 2 من شهر يناير2025، في تمام الساعه 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ، 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة إنترميلان وأتلانتا

تذاع مباراة إنتر ميلان و أتلانتا مساء اليوم الخميس على قناتي أس سي الرياضية السعودية عبر البث المشفر الفضائي ، وسوف يكون مشاري القرني معلقًا على المباراة، وبلال أحمد علام على قناة أبو ظبي الرياضية.