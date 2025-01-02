كل ما تحتاج معرفته عن عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية

بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية يُعد أحد الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل. تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، الترحيل، وحظر العودة لفترات محددة. تعرف على تفاصيل العقوبة، حقوق الكفيل والعامل، وخطوات التظلم في حال وجود نزاع.

كتب محمد سعد – عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية تعتبر من أقصى العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها العاملين من خارج أراضي المملكة، ويتعرضوا لتلك العقوبة عندما يهربوا ويتركوا عملهم دون إذن الكفيل، مع عدم وجود سبب مقنع لذلك، لذلك سوف نتعرف على كل شيء يرتبط بتلك العقوبة من خلال المقال التالي.

عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية

عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية يتعرض لتلك العقوبة العامل الذي يترك عمله دون إذن الكفيل، ولتلك العقوبة شقين الأول منها هو العقوبة المادية، حيث يمكن أن يدفع الشخص غرامة تصل إلى 10000 ريال سعودي، ويمكن أن يتعرض للسجن مدة 6 أشهر، مع إمكانية الترحيل خارج البلاد.

شروط تقديم الكفيل ببلاغ العروب

بعدما تعرفنا على عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية، سوف نتناول شروط تقديم بلاغ الهروب، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يتمكن من خلالها الكفيل تقديم ذلك البلاغ، وسوف نتعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية:

تسجيل المؤسسة في البريد السعودي من خلال العنوان الوطني الموحد الخاص بها.

استمرار صلاحية اشتراك تلك المؤسسة.

يجب تقديم ما يثبت عمل الهارب داخل المؤسسة.

تقديم رخصة الإقامة ورخصة العمل الخاصة بالهارب، ويجب أن تكون كلا الرخصتين ساريتين.

عدم رفع العامل أي دعوة قضائية على المؤسسة يعتبر شرط أساسي، حتى يتمكن صاحب المؤسسة من تقديم بلاغ الهروب.

ينبغي أن يكون العامل قد انقطع عن العمل لمدة أسبوعين متواصلين، دون إخبار صاحب العمل عن ذلك مسبقًا.

يجب أن يتأكد الكفيل قبل تقديمه للبلاغ على عدم حصول العامل على تأشيرة خروج نهائية من المملكة.

إذا تم تقديم بلاغ لمرة واحدة من الكفيل ضد المكفول.

في حالة رفض العامل المكفول تجديد إقامته في المملكة.

طريقة عمل بلاغ بهروب العامل في المملكة العربية السعودية

في إطار حديثنا حول عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية، سوف نتعرف على خطوات الإبلاغ عن هروب العامل، وذلك من خلال النقاط التالية:

الدخول إلى منصة أبشر .

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة جواز السفر.

من أسفل الصفحة يتم اختيار الإبلاغ عن غياب العمالة.

ملء البيانات اللازمة لتقديم الطلب، ثم الضغط على تأكيد.

مع العلم أن هناك طريقة أخرى لتقديم الطلب، وهي تقديم البلاغ بشكل تقليدي من خلال الذهاب إلى الجهات المختصة، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

الاستعلام عن بلاغات الهروب من خلال رقم الإقامة

في حالة إذا كان الكفيل يقوم بتعيين عامل جديد لديه، ويريد التعرف على إذا كان هناك أي بلاغات هروب مقدمة ضد العامل أم لا، يجب عليه تنفيذ الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية .

الدخول إلى خدمات الوزارة.

من الخانة السابقة يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

لا تتم عملية تسجيل الدخول إلا من خلال كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

يتم اختيار الاستعلام عن وافد من الخدمات الإلكترونية.

كتابة كافة البيانات المتعلقة بالعامل.

الضغط على بحث، وبمجرد الضغط على بحث تظهر كافة البيانات المتعلقة بالعامل.

طريقة معرفة العامل بوجود أي بلاغات هروب ضده

من خلال حديثنا حول عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل في السعودية، يجدر بنا الإشارة إلى ضرورة معرفة العامل بوجود أي بلاغات أو شكاوى مقدمة ضده، حيث يؤثر ذلك عليه خصوصًا في حالة الإلتحاق بعمل جديد، لذلك سوف نتناول خلال النقاط التالية، كيفية تعرف العامل على أي بلاغات هروب مقدمة ضده:

الدخول إلى منصة أبشر .

من منصة أبشر يتم الدخول إلى أبشر للأفراد.

يقوم العامل بتسجيل دخوله من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الذهاب إلى خيار بوابة الاستعلامات.

اختيار الاستعلام عن وافد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على الاستعلام، سوف يظهر كافة البيانات المتعلقة بالعامل.

طريقة إلغاء بلاغ الهروب في السعودية

في حالة عودة العامل إلى العمل مع وجود عذر طبيعي للتغيب يقوم الكفيل بعمل الخطوات التالية، لكي يتمكن من إلغاء بلاغ الهروب:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية .

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الذهاب إلى خيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قسم بلاغات التغيب.

اختيار إلغاء طلب بلاغ الهروب.

كتابة كافة البيانات لإلغاء عملية الهروب.

شروط إلغاء بلاغ الهروب في السعودية

لكي يتمكن الكفيل من إلغاء بلاغ الهروب، يجب تواجد الشروط التالية:

مرور 15 يوم من تاريخ صدور البلاغ من قبل صاحب العمل، وليس من قبل الكفيل.

قيام الكفيل بالتخلي عن الدعوة القضائية المرفوعة ضد العامل.

دفع العامل الغرامات المفروضة عليه.

تقديم العامل صورة لكل من الإقامة وجواز السفر الخاصين به.

توفير أصل رقم الهوية وصورة لصاحب العمل.

حضور الكفيل أو صاحب العمل إلى مقر وزارة العمل للتنازل عن البلاغ.

قيام العامل بتقديم كافة الأسباب التي أجبرته على التغيب عن العمل.

نظام الكفالة

نظام الكفالة هو نظام قامت وزارة العمل في السعودية بوضعه، وذلك بغرض تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتمكن العامل من خلال ذلك النظام من دخول المملكة العربية السعودية والعمل وممارسة حياته بشكل طبيعي من خلال ذلك النظام.

لقد تمكنا من التعرف على عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل، ومن خلال التعرف على تلك العقوبة يمكننا القول إن الهروب من العمل في حالة وجود مشكلات مع صاحب العمل ليست الخيار الأفضل، بل يمكن للعامل اللجوء للجهات القضائية لأخذ حقوقه كامله.

مع التزام المملكة بتطبيق نظام العمل بصرامة، تُحث العمالة والكفلاء على اتباع الأنظمة والقوانين لتجنب العقوبات. إذا كنت تواجه مشكلة قانونية، يُفضل التواصل مع وزارة الموارد البشرية أو الجهات المختصة لحل النزاع بطرق قانونية.