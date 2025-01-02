إحكام تعلن موعد استلام صكوك ملكية الأراضي في السعودية

أعلنت منصة إحكام في السعودية عن مواعيد استلام صكوك ملكية الأراضي، ضمن جهود المملكة لتوثيق الأملاك وتيسير الإجراءات القانونية للمستفيدين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في سوق العقارات وضمان حقوق الملكية لجميع المواطنين.

كتب محمد سعد – توفر المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية مميزة في جميع الخدمات الحكومية بشكل مستمر من أجل مساعدة المواطنين على الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بشكل مميز وسريع بدون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية من أجل الحصول على الخدمات، ومن خلال موقعنا نقوم بتوضيح موعد استلام صكوك ملكية الأراضي في السعودية من إحكام.

ما هو موعد استلام صكوك ملكية الأراضي في المملكة العربية السعودية

أكدت منصة إحكام في المملكة العربية السعودية أن مواعيد استلام صكوك ملكية الأراضي في السعودية يتم بعد توفير بعض التفاصيل ودراسة الطلب المقدم الخاص بطلب الملكية مباشرتًا حيث أن قرارات إصدار ملكية الأراضي في السعودية يتم بعد استيفائها بعض الشروط والتفاصيل المهمة.

ما هي شروط امتلاك عقار أو أرض في منصة إحكام؟

هناك بعض التفاصيل والشروط التي يجب أن يتم استيفائها من أجل امتلاك قطعة أرض أو عقار في منصة إحكام، ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على صك تملك مكتسب، وأن يتم الالتزام بجميع الإجراءات المحددة للحصول على الصك العقاري.

يشترط يقدم الطلب الخاص بالصك العقاري المستفيد من الخدمة بنفسة.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل منظم بعد التأكد من صلاحيتها.

يشترط تقديم طلب على المنصة الإلكترونية إحكام من أجل تأكيد طلب الحصول على موافقة بإصدار صك ملكية الأرض.

تحدد منصة إحكام بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدمين، ويجب التعهد بالالتزام بها.

يجب ألا يكون قد صدر أي حكم قضائي بخصوص ملكية العقار.

يشترط ألا يكون العقار المراد الحصول من العقارات التي يمكن صدور صك ملكية لها.

يتم دراسة طلبات صك الملكية في أكثر من ثلاثة عشر جهة، وذلك من أجل التأكد من أحقية كل متقدم في الحصول على قطعة الأرض، حيث أن المملكة العربية السعودية تستمر في دراسة جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين بشكل قانوني والتأكد من مطابقة الشريعة والقوانين الخاصة بالحصول على الملكيات في السعودية.

لمعرفة المزيد عن مواعيد استلام الصكوك والإجراءات المطلوبة، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية عبر منصة إحكام أو التواصل مع الجهات المختصة.