حرس الحدود يُطلق معرض التوعية الأمنية في نجران لتعزيز السلامة العامة

افتتح حرس الحدود السعودي معرض التوعية الأمنية في منطقة نجران، بهدف نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين حول الإجراءات الأمنية والسلامة العامة. يضم المعرض فعاليات متنوعة ومعلومات تثقيفية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على الأمن.

كتب محمد سعد – افتتح اليوم معرض “وطن بلا مخالف” التوعوي الذي تنظمه المديرية العامة لحرس الحدود، والمستمر من 1 إلى 5 يناير 2025 في مجمع نجران بارك بمدينة نجران.

يهدف المعرض إلى تعزيز الوعي حول أهمية الالتزام بقوانين أمن الحدود والتبليغ عن المخالفين، نظرًا للتأثيرات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تواجدهم.

يأتي هذا المعرض ضمن الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة “وطن بلا مخالف” التابعة لوزارة الداخلية، بهدف التعريف بأنظمة أمن الحدود وتوضيح عقوبات التسهيل لدخول المخالفين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو إيوائهم أو مساعدتهم بأي شكل.

كما دعا حرس الحدود الجمهور للتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفات أمن الحدود، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية المناطق بالمملكة.

معرض التوعية الأمنية في نجران يُعد خطوة هامة لنشر ثقافة الأمن والسلامة. ندعو الجميع لزيارة المعرض والاستفادة من الأنشطة التوعوية المتاحة.