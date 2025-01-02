تحذير من تدني الرؤية في نجران وعسير بسبب الأتربة المثارة: الأرصاد تُصدر تنبيهًا هامًا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية تحذيرًا بشأن تدني مستوى الرؤية الأفقية في منطقتي نجران وعسير بسبب الأتربة المثارة. هذا التنبيه يأتي في إطار التوقعات الجوية التي تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما قد يؤثر على حركة المرور والحياة اليومية.

كتب محمد سعد – أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً من وجود أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة ستؤثر على أربع مناطق يوم الخميس المقبل.

ذكر المركز، عبر منصة (إكس)، أن منطقة نجران وتحديداً في شرورة ستتعرض لرياح نشطة تُسهم في تقليل مدى الرؤية الأفقية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساء.

وأشار إلى أن منطقتي ضباء ونيوم شرما في تبوك ستشهدان أيضاً حالة مماثلة تستمر من الساعة الثالثة فجراً حتى الواحدة ظهراً من يوم الخميس.

وفي منطقة عسير، ستكون المدن الأمواه، بيشة، العرين، تثليث، وطريب تحت تأثير هذه الظروف من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

أخيراً، حذر المركز من أن المنطقة الشرقية، شاملة الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، ستتعرض لظروف مشابهة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة عصراً، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

تدعو الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء القيادة واتباع الإرشادات الصادرة لضمان السلامة العامة خلال هذه الظروف الجوية.