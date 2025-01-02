الهيئة العامة للطرق توقّع عقدًا ضخمًا للإعلانات مع الشركة العربية

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن توقيع عقد إعلاني ضخم مع الشركة العربية، في خطوة تهدف إلى تحسين استراتيجيات التسويق والترويج على شبكات الطرق. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من المساحات الإعلانية وتعزيز التواصل مع الجمهور بطرق مبتكرة.

كتب محمد سعد – فوز الشركة العربية للتعهدات الفنية “العربية” بمناقصة عقد الإعلانات على الطرق السريعة بين المدن السعودية بطريقة المشاركة في الدخل، بقيمة تصل إلى 694 مليون ريال، والعقد يمتد على مدى عشر سنوات.

وذكرت الهيئة أنه تم توقيع العقد اليوم بمقرها، بحضور بدر بن عبدالله السنيدي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، وسعد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة العربية.

وأضافت الهيئة أن الطرق الرئيسية التي ستشهد نشر الإعلانات تشمل طرق الرياض – جدة، ومكة المكرمة – المدينة المنورة، والرياض – القصيم، بالإضافة إلى طريق الرياض – الدمام ومطار الدمام، وطريق جدة – مكة المكرمة.

كما أوضحت الهيئة أن العقد ينص على دعم المحتوى المحلي بنسبة 70%، وهو جزء من استراتيجية الهيئة لزيادة مشاركة المحتوى المحلي إلى 74 مليار ريال بحلول العام 2030.

وكانت الهيئة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن خططها لطرح مشروع الإعلانات الخارجية للاستثمار على الطرق السريعة بين المدن وفقًا لنموذج المشاركة في الدخل.

توقيع هذا العقد يعكس التزام الهيئة بتطوير وسائل التواصل الحديثة على الطرق، مما يعزز تجربة المستخدمين ويحقق أهدافًا اقتصادية وتجارية مستدامة.