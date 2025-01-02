متحف نادي الاتحاد يثير الجدل بين جماهير الأهلي بذكرى تاريخية مؤلمة

أثار متحف نادي الاتحاد جدلًا واسعًا بين جماهير الأهلي، بعدما عرض ذكرى تاريخية تعتبر من أصعب اللحظات في تاريخ النادي الأهلي. الخطوة جاءت في إطار استعراض إنجازات الاتحاد، لكنها أثارت ردود فعل متباينة بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – أثارت إدارة نادي الاتحاد استياء جماهير النادي الأهلي بعد تخصيص مساحة في متحف النادي لذكرى تُعد مؤلمة لجماهير الأهلي.

يعتبر ديربي الاتحاد والأهلي واحدًا من أشهر الديربيات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وضمن جهود إدارة نادي الاتحاد لتحديث متحف النادي وتحسين تجربة الزوار، عرضت الإدارة كرة قديمة استُخدمت في مباراة شهيرة جمعت الاتحاد والأهلي عام 1966، حيث انتهت بفوز تاريخي للاتحاد بنتيجة 8-2.

هذا الإجراء أثار غضب رابطة جماهير الأهلي، التي تساءلت عن سبب عرض هذه الكرة بجانب ألقاب وإنجازات الاتحاد، مشيرة إلى أن المباراة كانت ودية وليست ذات أهمية تنافسية كبيرة.

⚽️ الكرة الشهيرة للقاء #الاتحاد_الاهلي و الذي انتهى بفوز #الاتحاد بنتيجة 8/2 تتواجد في مسرح عبادي الجوهر pic.twitter.com/V2kmC0Q5jX — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 2, 2025

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد يتصدر حاليًا ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

يبقى التنافس بين الأندية جزءًا من تاريخ كرة القدم، لكن عرض مثل هذه الذكريات قد يعمّق الجدل بين الجماهير، مما يستدعي التفكير في أساليب تعزز الروح الرياضية بدلاً من إثارة الخلافات.