تطوير شامل لشارع الستين: خطوة لتخفيف الازدحام المروري

أعلنت الجهات المختصة عن بدء أعمال تطوير شاملة لشارع الستين بهدف تحسين تدفق الحركة المرورية وتقليل الضغط على الطرق المحيطة. المشروع يأتي ضمن خطط البنية التحتية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل وراحة مستخدمي الطريق.

كتب محمد سعد – شرعت أمانة محافظة الطائف في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير شارع الستين، الذي يوازي شارع شهار العام، في مسعى لتخفيف الازدحام المروري الناتج عن التغييرات الأخيرة في توجيهات مسارات عدد من الشوارع بالمدينة.

وقد بدأت الآليات عملها في تنظيم مواقف السيارات الجانبية لتسهيل حركة المركبات المتجهة إلى طريق الشفا.

في التفاصيل التي أفادت بها الأمانة في بيان صحفي، أكدت أن الهدف من هذه الأعمال يتمثل في التخفيف من الازدحام الذي يُلاحظ خلال أوقات الذروة، وذلك بعد تحسين حركة المرور في الشوارع المعنية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الأعمال في تسهيل تدفق المركبات بسلاسة وتعزيز انسيابية حركة السير بمجرد اكتمال المشروع.

يتصل شارع الستين بمحاور مرورية حيوية في المدينة مثل شارع شهار وطريق الشفا وطريق وادي وج، ويصل إلى طريق الملك فهد الدائري، مما يجعله شرياناً مهماً لنقل الحركة المرورية داخل وخارج المدينة، كما يخدم الشارع عدة أحياء رئيسية مثل أم العراد والسداد وشهار والمزغدية والنزهة، ويشكل مع الطرق المجاورة شبكة طرقية تخدم السكان والزوار على حد سواء.

وتضمن الخطة الموضوعة لتوسعة شارع الستين تحسين معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطريق، وتلافي العقبات التي قد تعترض حركة المركبات خاصةً في أوقات الذروة، وضمان توفير بيئة آمنة للتنقل من موقع إلى آخر، هذا بالإضافة إلى تعزيز سلامة المشاة من خلال تحديد مسارات عبور آمنة وتركيب مهدئات للسرعة.

من المتوقع أن تسهم هذه التطويرات في تحسين انسيابية الحركة على شارع الستين، مما يعزز تجربة القيادة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.