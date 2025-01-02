إصابة جديدة لنيمار تُثير غضب جماهير الهلال والملحم يعلّق بقوة

أثار غياب النجم البرازيلي نيمار عن الملاعب بسبب إصابته الجديدة حالة من الجدل بين جماهير نادي الهلال. وفي تعليق لافت، أبدى الإعلامي عبدالرحمن الملحم استياءه، معبرًا عن مشاعر الجمهور بتعبير قوي يوضح حجم الإحباط الناتج عن هذا الغياب المتكرر.

كتب محمد سعد – أعلن نادي الهلال السعودي، في بيان رسمي جديد، تعرض مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة جديدة.

وأوضح النادي، عبر منشور على منصة “إكس”، أن نيمار تغيب عن التدريبات المسائية للفريق بسبب شعوره بآلام في المعدة.

تأتي هذه الإصابة لتضيف مزيدًا من التعقيد على مسيرة نيمار مع الهلال، حيث بدأ غيابه الطويل عن الملاعب إثر إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها في أكتوبر من العام الماضي، مما أبعده عن اللعب لأكثر من عام.

في هذا الإطار، أطلق الإعلامي الرياضي عادل الملحم تصريحات حادة، حيث قال: “عيب يا الهلال! ملايين، بل مليارات، يحصل عليها هذا اللاعب دون أن يقدم أي إضافة لكرة القدم السعودية”.

وأضاف الملحم: “لست هلاليًا، ولكن من منطلق الغيرة على أموال بلدنا، يجب أن يكون هناك موقف حاسم، إما أن يلعب نيمار، أو يرحل”.

وتابع: “لسنا هنا لملء جيوب اللاعبين المصابين، نيمار لم يقدم أي شيء للكرة السعودية، بل أساء لها بغيابه المتكرر، وهو غياب لم يكن ليجرؤ على فعله مع برشلونة أو باريس سان جيرمان”.

🔖| نادي #الهلال يعلن غياب البرازيلي نيمار جونيور عن تدريبات الفريق اليوم؛ وذلك نظرًا لشعوره بآلام في المعدة. pic.twitter.com/NqtshfvCxC — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) January 2, 2025

يذكر أن مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال تحت النقاش، حيث يناقش النادي إمكانية قيده في القائمة المحلية لشهر يناير الجاري أو الاستغناء عنه بسبب تكرار إصاباته.

ووفقًا لمصادرنا الخاصة، فإن المدرب جورجي جيسوس يميل إلى قيد نيمار في القائمة المحلية، ليتمكن من المشاركة في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين.

تصاعدت ردود الفعل حول إصابة نيمار الجديدة، مما يضع إدارة الهلال أمام تحديات كبيرة لتلبية طموحات الجماهير وتحقيق التوازن بين التعاقدات الضخمة والأداء الفعلي في الملعب.