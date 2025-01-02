صالح النعيمة ينتقد منسوبي النصر والهلال بسبب إساءاتهم للمنتخب الوطني

أثار الكابتن صالح النعيمة، أحد أبرز نجوم الكرة السعودية السابقين، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي وجه فيها انتقادات حادة لبعض منسوبي ناديي النصر والهلال. وأكد النعيمة أن التصرفات والسجالات بين الطرفين باتت تؤثر سلبًا على صورة المنتخب الوطني وأدائه.

كتب محمد سعد – حقق المنتخب العماني انتصارًا مهمًا على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي مساء اليوم الثلاثاء.

وبهذا الفوز، تأهل “الأحمر” إلى نهائي النسخة السادسة والعشرين من البطولة، حيث تنتظره مواجهة صعبة ضد المنتخب البحريني على اللقب.

وفي هذا الصدد، أعرب أسطورة الكرة السعودية ونجم الهلال السابق، صالح النعيمة، عن استيائه من حال المشهد الرياضي والإعلامي في السعودية، حيث صرح بلهجة حادة: “ما يحدث في إعلامنا كارثة، إعلاميون ينسبون أنفسهم للهلال يلقون اللوم على لاعبي النصر، وإعلاميون محسوبون على النصر يحمّلون لاعبي الهلال المسؤولية، هذه المهاترات دخيلة على ثقافة الكرة السعودية، وهي وصمة عار يجب أن نتخلص منها فورًا”.

وأضاف النعيمة في انتقاداته: “الأخضر لا يحتاج إلا للهدوء والعمل الجماعي، أما هذا الانقسام، فهو طعنة في قلب المنتخب الذي طالما وحّد الجماهير. على الجميع أن يتذكروا أننا فريق واحد، ونلعب من أجل الوطن، لا الأندية”.

واختتم حديثه برسالة مباشرة إلى اللاعبين: “أنتم ترتدون شعار الوطن، لا شعار الاتحاد أو الهلال أو النصر أو الأهلي أو ناد سعودي آخر، التاريخ لا يرحم، والجماهير لا تنسى، قاتلوا على أرض الملعب بشرف، ولن يهمكم بعدها ما يقال”.

يذكر أن البطولة شهدت أداءً متذبذبًا للأخضر السعودي، حيث حقق انتصارين فقط أمام اليمن والعراق، بينما تعرّض لخسارتين قاسيتين أمام البحرين وعُمان، مما أثار موجة غضب عارمة بين الجماهير التي كانت تأمل في رؤية المنتخب في النهائي.

تصريحات صالح النعيمة تسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود بين الأندية السعودية لخدمة المنتخب الوطني وتحقيق تطلعات الجماهير في المحافل الدولية.