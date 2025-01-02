الروقي يحرج أنمار الحائلي بتعليق لاذع قبيل الكلاسيكو المرتقب

في تفاعل جديد قبل المباراة المرتقبة بين الاتحاد والهلال، أحرج الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الروقي رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بتعليقه الساخر. حيث عبر الروقي عن اشتياقه لصوت الحائلي قبل اللقاء الكبير، مشيرًا إلى غيابه الواضح عن الإعلام خلال الفترة الأخيرة، مما أثار ضجة واسعة بين جماهير الفريقين.

كتب محمد سعد – يعاني الاتحاد من سجل سلبي في مواجهاته الأخيرة مع الهلال، حيث خسر في آخر ثماني مواجهات جمعت الفريقين في مختلف البطولات، كان آخرها بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق، استعاد الإعلامي الرياضي فهد الروقي تصريحات قديمة لرئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي، حيث نشر مقطع فيديو للحائلي وعلق بسخرية قائلاً: “اشتقنا لصياحك يا الحائلي، أنت الحلقة المفقودة في الكلاسيكو القادم”.

وأضاف الروقي: “من سيتبنى دور المظلومية الآن؟ أنمار الحائلي كان يتقن هذا الدور، لكنه غادر”.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه الروقي أنمار الحائلي وهو يعبّر عن استيائه من قرارات تحكيمية يرى أنها منحت الهلال أفضلية خلال مواجهة الفريقين الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن أنمار الحائلي حقق إنجازات مميزة مع الاتحاد خلال فترة رئاسته، لكنه فشل الموسم الماضي في المنافسة على الألقاب، وهي الفترة التي شهدت سيطرة الهلال على البطولات المحلية.

تعليق الروقي على الحائلي يعكس الأجواء المثيرة التي تسبق الكلاسيكو المنتظر، حيث يتطلع الجمهور لمباراة تشهد حماسة كبيرة داخل وخارج الملعب.