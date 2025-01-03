شروط تمويل السيارات المستعملة من البنك الأهلي السعودي: التفاصيل الكاملة

يقدم البنك الأهلي السعودي حلولًا مميزة لتمويل السيارات المستعملة، ميسرًا للعملاء امتلاك سياراتهم المفضلة بسهولة وبشروط مرنة. يشمل البرنامج مجموعة من المتطلبات التي تتيح للعملاء الاستفادة من التمويل بما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية، مع التزام البنك بتقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كتب محمد سعد – يقدم البنك الأهلي السعودي تمويل السيارات المستعملة والذي يتيح للعميل شراء سيارة مستعملة عن طريق البنك حيث يسعى البنك دائماً إلي التنوع في برامجه المقدمة سواء للأفراد أو للمؤسسات التي تمتاز بعدد كبير من المميزات التي جعلت البنك الأهلي السعودي أحد أهم البنوك داخل المملكة وله قاعدة عملاء كبيرة ومن خلال هذا المقال سنوضح الشروط المطلوبة للحصول على تمويل السيارات المستعملة.

شروط تمويل السيارات المستعملة من البنك الأهلي السعودي

إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة من خلال البنك الأهلي السعودي يمكنك ذلك بكل سهولة إذا كانت تتوافر بك الشروط الخاصة بالتمويل والتي أعلن عنها البنك وجاءت كالتالي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

بالنسبة لصاحب المؤسسة أو الشركة يجب ألا يقل العمر عن خمسة وعشرون عاماً.

يمكن للمتقاعدين التقديم على التمويل شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم محول راتبه للبنك الأهلي أو أي بنك آخر.

بالنسبة للمتقدم المحول راتبه إلي البنك الأهلي السعودي يتوجب ألا يقل راتبه الشهري عن 2500 ريال سعودي.

بالنسبة للمتقدم المحول راتبه إلي بنك آخر يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي.

بالنسبة لصاحب المؤسسة يجب ألا يقل دخله الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي.

تقديم طلب الحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي

بعد الإطلاع على الشروط ورغبة العميل في اكتمال مشوار الحصول على التمويل يمكنه التوجه إلي أحد المعارض المعتمدة وتحديد السيارة التي ترغب في شرائها ثم تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكترونية للبنك الأهلي السعودي لتعبئة نموذج طلب السيارة.

إدخال اسم صاحب الطلب ورقم الهوية ورقم الجوال وتحديد منطقة السكن.

تحديد نوع السيارة التي ترغب في الحصول عليها.

توضيح ما إذا كان هناك حساب بالبنك للمتقدم.

تحديد المدينة التي تريد الحصول على السيارة منها.

إدخال اسم المعرض وإسم المندوب ورقم جواله.

الضغط على زر إرسال.

ويتوافق تمويل السيارات المستعملة من البنك الأهلي السعودي مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يقدمه البنك مع إجراءات ميسرة وبسيطة ويتم إنهائها في أقرب وقت ويوفر البنك مجموعة من السيارات التي تعد من أفضل وأشهر العلامات التجارية لبيع السيارات.