طريقة عمل كيكة الميكرويف السريعة بدون بيض في 3 دقائق فقط

إذا كنت تبحثين عن حلوى سريعة وسهلة لتحضيرها في المنزل، كيكة الميكرويف بدون بيض هي الخيار المثالي! بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنك إعداد كيكة لذيذة وشهية في غضون دقائق قليلة لتستمتعي بها مع العائلة أو الأصدقاء.

كتب محمد سعد – يعتبر تحضير كيكة الميكرويف في 3 دقائق فقط من أهم الطرق التي يمكن لأي شخص أن يتعلمها حيث نحتاج بعض الأحيان، إلى تحضير كيكة سريعة دون الحاجة لأن ننتظر طويلا في المطبخ حيث ان تحضير كيكة لذيذة باستخدام الميكروويف يتم في غضون ثلاث دقائق فقط! بدون الحاجة للبيض أو مكونات معقدة وفي هذا المقال، سوف نعرض لك طريقة عمل كيكة الميكروويف بدون بيض بشكل سهل وسريع باستخدام المكونات المتوفرة في أي منزل.

المكونات الأساسية لتحضير كيكة الميكروويف:

تتكون كيكة الميكروويف من:

4 ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة كاكاو

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة باكينج بودر

2 ملعقتان كبيرتان زيت

5 ملاعق كبيرة حليب

رشة من الملح

سكر بودرة للتزيين

قطع من الشوكولاتة الداكنة (اختياري)

الخطوات الأساسية لتحضير كيكة الميكروويف

يمكن القيام بتحضير كيكة الميكرويف بالخطوات التالية:

الخطوة الأولي: نقوم باحضار كوب مناسب، ثم قم بوضع مكونات الكيك وهي الدقيق، السكر، الكاكاو، الباكينج بودر، والملح. ثم اخلط المكونات جيدًا من خلال استخدام ملعقة حتى تتجانس. بعد ذلك يتم إضافة المكونات السائلة حيث أضف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر، ثم أضف الزيت استمر في التقليب حتى يتكون لديك قوام كريمي متماسك. ضع قطع الشوكولاتة في منتصف الخليط داخل الكوب، حيث سوفتذوب أثناء التسخين وتضيف نكهة رائعة للكيك. بعد ذلك ضع الكوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق تأكد من أن الكيك قد نضج بشكل جيد من خلال اختبار النضج باستخدام شوكة. بعد ان يتم إخراج الكوب من الميكروويف، قم برش السكر البودرة على الوجه للتزيين. الآن أصبح لديك كيكة جاهزة للاستمتاع بها في دقائق معدودة!

لماذا يجب أن تجرب هذه الوصفة

تعتبر هذه الوصفة هي مثالية للأشخاص الذين يريدون تحضير كيكة سريعة وشهية في أي وقت دون الحاجة للبيض أو وقت طويل في المطبخ ويمكن ان يتم تحضيرها في دقائق قليلة فقط وسوف تحصل على كيكة ناعمة ولذيذة. جربها مع عائلتك أو أصدقائك، وسوف تجد أنهم سوف يحبون طعمها الفريد وسهولة تحضيرها!