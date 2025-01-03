فرصة ذهبية: السعودية تطلق تأشيرة عمل جديدة دون الحاجة إلى كفيل

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق تأشيرة عمل جديدة تتيح للوافدين العمل دون الحاجة إلى كفيل. هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية تسهّل على الباحثين عن فرص العمل الوصول إلى السوق السعودي بمرونة أكبر.

كتب محمد سعد – السعودية تعلن عن تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل | تعرف على الشروط وكيفية التقديم على واحدة من أفضل الفرص التي تمكنك من السفر والإقامة الدائمة في السعودية والدخول والخروج دون الحاجة إلى أذن الكفيل همكهط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حصريًا علي منصة السفر العالمية «الفرصة» ماذا تنتظر؟ السعودية تُعلن عن تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل | تعرف على الشروط وكافة التفاصيل كاملة أدناه.

الدولة

السعودية.

اسم الفيزا

الاقامة السعودية المميزة (جرين كارد السعودي)

المدة

5 سنوات وتكون قابلة للتجديد في بعض الأنواع.

شرح الفيزا

تأشيرة عمل دون كفيل في السعودية وهي واحدة من أفضل الفرص التي تتيح لك الهجرة والإقامة الدائمة في السعودية. ويقدم هذا البرنامج العديد من المزايا المصممة لجذب الأفراد ذوي القدرات الاستثنائية من مختلف أنحاء العالم. يتيح البرنامج لحامليه حرية الإقامة في المملكة دون الحاجة إلى كفيل، مع إمكانية امتلاك العقارات وإدارة الأعمال التجارية. كما يوفر لهم حرية السفر من وإلى السعودية دون قيود، إضافة إلى إمكانية استقدام أفراد أسرهم وتوظيف العمالة المنزلية. هذه المزايا تُشجع الموهوبين والمستثمرين على العيش والعمل والاستثمار في المملكة، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي.

فرصة الإقامة في السعودية من خلال برنامج الإقامة المميزة الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 كجزء من استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط وتعزيزه. ويُعد هذا البرنامج جزءًا من خطة الإصلاح لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يقدم نظامًا مشابهًا للـ “جرين كارد” لجذب المواهب والاستثمارات العالمية. يسعى البرنامج إلى تعزيز تنافسية المملكة من خلال استقطاب الكفاءات الماهرة ورواد الأعمال والمستثمرين، مما يسمح لهم بالعيش والعمل وامتلاك الشركات أو العقارات في السعودية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي وإثراء المجتمع السعودي بتنوع الخبرات والمهارات.

مميزات الإقامة في السعودية

عند الحصول على تأشيرة عمل دون كفيل في السعودية يتيح لك:

فرصة للحصول على الإقامة الدائمة بعد تلبية شروط الإقامة.

إمكانية كفالة أفراد معينين من العائلة. (الزوج أو الزوجة – الأبناء – الوالدين)

حرية إدارة الأعمال والاستثمار دون الحاجة إلى كفيل.

إمكانية امتلاك شركات واستثمارات في المملكة.

أفراد الأسرة يمكنهم العيش والعمل في السعودية.

الحق في امتلاك عقارات سكنية وتجارية وصناعية.

حرية السفر داخل وخارج المملكة.

الدول المتاحة للتقديم

جميع دول العالم متاح لها التقديم على تأشيرة عمل دون كفيل في السعودية.

معايير القبول

للقبول في فرصة الإقامة في السعودية الدائمة هناك شروط أساسية وهي:

يكون عمر المتقدم 21 عامًا أو أكثر.

إثبات وجود موارد مالية كافية لدعم الإقامة.

التمتع بصحة جيدة وعدم وجود أمراض معدية.

عدم وجود إدانات جنائية أو سجل جرائم خطيرة.

أنواع الإقامة في السعودية

لتكون مؤهلاً للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية يجب أن تكون ضمن أحد هذه الخيارات:

إقامة الكفاءات الاستثنائية

تختلف معايير الأهلية لبرنامج تأشيرة عمل دون كفيل للكفاءات الاستثنائية حسب دورك الوظيفي، ويمكن معرفة أهليتك من هنا.

الباحثون

الحصول على عقد عمل من جهة معتمدة يكون هذا التخصص ذو أولوية بها.

أجر شهري لا يقل عن 14 ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى للدرجة العلمية هو البكالوريوس.

خبرة عمل لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

خطاب توصية من صاحب العمل الخاص بك.

ثلاثة أبحاث على الأقل في المجال ذي الصلة.

الحصول على الحد الأدنى من النقاط في نظام النقاط.

العاملين في المجال الصحي والعلمي

الحصول على عقد عمل من جهة معتمدة يكون هذا التخصص ذو أولوية بها.

أجر شهري لا يقل عن 35 ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى للدرجة العلمية هو البكالوريوس.

الحصول على الحد الأدنى من النقاط في نظام النقاط.

خطاب توصية من صاحب العمل الخاص بك.

خبرة عمل لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

المديرين التنفيذيين

عقد عمل للمديرين التنفيذيين في المستوى 1 أو 2 للتسلسل الهرمي للوظائف.

أجر شهري لا يقل عن 80 ألف ريال سعودي.

خطاب توصية من صاحب العمل (المستوى 2).

2. إقامة الأفراد الموهوبين

تم تصميم هذا النوع من الإقامة للعمال المهرة والأفراد الموهوبين في القطاعين الثقافي والرياضي. وتختلف معايير أهلية إقامة الموهوبين حسب نوع الفئة التي ينتمون إليها:

الفئة الأولى

المرشحون لجائزة استثنائية محددة أو الحاصلون عليها.

الحاصلون على توصية من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة حسب مجالهم.

المستوفون للحد الأدنى من القدرة المالية.

الفئة الثانية

المستوفون للحد الأدنى من معايير الأهلية المعتمدة من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة.

الحاصلون على توصية من وزارة الثقافة أو وزارة الرياضة حسب مجالهم.

المستوفون للحد الأدنى من القدرة المالية.

3. إقامة المستثمرين

برنامج إقامة المستثمرين يستهدف المستثمرين الذين يرغبون في ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويجب أن:

تكون حاصلًا على رخصة استثمار سارية المفعول وصادرة من وزارة الاستثمار، وأن يكون مبلغ الاستثمار لا يقل عن 7 ملايين ريال سعودي (كحصة مقدم الطلب فقط)، وأن يكون الاستثمار في أحد الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

يكون لديك سجل تجاري ساري المفعول.

تكون حاصلًا على عقد تأسيس يثبت حصصك كمستثمر.

4. إقامة رواد الأعمال

هذا النوع مصمم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين الذين يرغبون في إطلاق و/أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة العربية السعودية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية. يمكن أيضًا للمقيمين من رواد الأعمال ترشيح اثنين من موظفيهم لبرنامج إقامة المواهب الاستثنائية، حيث يتم إعفاؤهما من معايير الأهلية للإقامة. خيار إقامة رواد الأعمال هذا تم تصميمه لتشجيع رحلة التحول الاقتصادي في المملكة.

تختلف معايير الأهلية للحصول على إقامة رواد الأعمال حسب نوع الفئة التي تنتمي إليها:

الفئة الأولى

الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار.

ما لا يقل عن 400 ألف ريال سعودي كاستثمار من جهة معتمدة لدى وزارة الاستثمار.

خطاب توصية من الجهة المستثمرة.

حصة لا تقل عن 20% من الشركة.

الفئة الثانية

الحصول على رخصة ريادية من وزارة الاستثمار.

ما لا يقل عن 15 مليون ريال سعودي كاستثمار من جهة معتمدة لدى وزارة الاستثمار.

خطاب توصية من الجهة المستثمرة.

حصة لا تقل عن 10% في الشركة الناشئة.

استحداث 10 وظائف خلال السنة الأولى وما لا يقل عن 10 وظائف إضافية في السنة الثانية.

5. إقامة مالكو العقارات

هذه الإقامة مخصصة لأصحاب العقارات الأجانب في السعودية ممن يرغبون في الإقامة في البلاد، فهي تسمح لهم بالاستفادة من سوق العقارات المتنامي مع الاستمتاع أيضًا بجودة الحياة العالية في السعودية. ولكن هناك شروط محددة لحصول مالكي العقارات على الإقامة، بما في ذلك:

التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون العقار المملوك أو المنتفع به مرهونًا وألا يرهن بعد ذلك.

يجب أن يكون العقار سكنيًا فقط.

ألا يكون العقار مرتبطًا بأي تمويل عقاري.

يجب أن يكون العقار قائمًا وألا يكون من الأراضي غير المطورة أو غير المحسنة.

يجب أن يتم تقييم العقار من قبل مقيمين معتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

مدة الإقامة لمالك العقار مربوطة بمدة ملكية العقار.

6. الإقامة المميزة محددة المدة

تم تصميم هذا الخيار للمقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل أداء بعض المهام أو المشاريع أو المساعي قصيرة المدى. نحن نرشح هذا الخيار للمستثمرين أو رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى القيام بمشاريع استثمارية قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية، كما أنه مثالي للأفراد الذين يرغبون في تجربة الحياة اليومية في البلاد والخوض في بيئة الأعمال وإمكانات الاستثمار قبل الالتزام بإقامة دائمة. مدة هذه الإقامة يتم تحديدها حسب ظروف مقدم الطلب، مع إمكانية التمديد أو التجديد ولكن تكون من سنة لخمس سنوات

هناك عدة معايير للتأهل للإقامة المميزة محددة المدة، بما في ذلك:

يجب أن يكون لديك سبب وجيه لطلب الإقامة المؤقتة، مثل العمل أو المشاريع التجارية أو التعليم أو العلاج الطبي.

يجب عليك الالتزام بمتطلبات الأهلية العامة للإقامة المميزة في السعودية.

7. إقامة مميزة غير محددة المدة

توفر الإقامة المميزة غير محددة المدة وضع الإقامة الدائمة للأفراد المؤهلين. ويستهدف هذا الخيار أولئك الذين يتطلعون إلى غرس جذور دائمة في المملكة العربية السعودية والتمتع بجميع مزايا الإقامة إلى أجل غير مسمى، حيث تسمح الإقامة المميزة غير محددة المدة للمواطنين الأجانب بالاندماج الكامل في المجتمع السعودي والمساهمة في نمو البلاد وتطورها.

توجد عدة معايير خاصة بالإقامة المميزة غير محددة المدة، بما في ذلك:

قد يُطلب منك استثمار مبلغ معين من رأس المال أو إثبات مساهمتك في الاقتصاد السعودي من خلال المشاريع التجارية أو الاستثمارات أو وسائل أخرى.

يجب عليك الالتزام بمتطلبات الأهلية العامة للإقامة المميزة

تكون الإقامة دائمة في السعودية.

الملفات المطلوبة

للحصول على تأشيرة عمل دون كفيل في السعودية يجب تحضير الملفات التالية:

نسخ من جواز السفر (البيانات الشخصية وتواريخ الصلاحية).

رقم الإقامة السعودي (إذا كان مقدم الطلب زار السعودية سابقًا).

صورتين شخصيتين حديثتين (ملونة وخلفية بيضاء).

إثبات القدرة المالية (دخل، استثمارات، سجل تجاري).

نسخ من التأشيرات السعودية السابقة (آخر 15 سنة).

إثبات العنوان الحالي (مثل فاتورة خدمات).

تقرير طبي يثبت الحالة الصحية.

كيفية التقديم؟

للتقديم على الإقامة الدائمة في السعودية:

إنشاء حساب على البوابة الرسمية من هنا. إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت. رفع المستندات المطلوبة (جواز السفر، إثبات مالي، تقارير طبية). دفع رسوم الطلب عبر البوابة. مراجعة البيانات وتقديم الطلب. انتظار معالجة الطلب وتأكيد الاستلام. حضور موعد لجمع البيانات الحيوية (إذا لزم الأمر). انتظار إشعار بالموافقة واستكمال الإجراءات.

رسوم التقديم

تختلف رسوم التقديم بإختلاف تأشيرة عمل دون كفيل في السعودية المُقدم عليها، وتكون كالتالي:

إقامة الكفاءات الاستثنائية: 4 آلاف ريال سعودي.

4 آلاف ريال سعودي. إقامة المواهب: 4 آلاف ريال سعودي.

4 آلاف ريال سعودي. إقامة المستثمرين: 4 آلاف ريال سعودي.

4 آلاف ريال سعودي. إقامة رواد الأعمال: 4 آلاف ريال سعودي.

4 آلاف ريال سعودي. إقامة مالكي العقارات: 4 آلاف ريال سعودي.

4 آلاف ريال سعودي. الإقامة المميزة محددة المدة: 100 ألف ريال سعودي سنويًا (مع خصم 2% سنويًا على أساس تراكمي).

100 ألف ريال سعودي سنويًا (مع خصم 2% سنويًا على أساس تراكمي). إقامة مميزة غير محددة المدة: 800 ألف ريال سعودي.

هذه التأشيرة تعكس رؤية السعودية 2030 لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الكفاءات. لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة، وابدأ رحلتك المهنية في المملكة الآن.