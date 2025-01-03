حقيقة مرسوم “ويكند عُمان”: السبت والأحد إجازة والجمعة نصف دوام وتخصيص 40 مليون للمدارس

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير قطاع التعليم، صدر مرسوم رسمي في سلطنة عُمان يقضي بتخصيص 40 مليون ريال لتطوير المدارس الجديدة، وتغيير نظام الإجازة الأسبوعية ليصبح السبت والأحد عطلة رسمية، مع نصف دوام يوم الجمعة.

كتب محمد سعد – تعمل سلطنة عمان على دعم المنظومة التعليمية بشكل كامل، وتوفير كافة الإمكانات والسبل لخدمة المنظومة التعليمية، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور الراهن، ضمن رؤية شاملة، مقرر لها 2040، يأتي ذلك جلياً عندما أصدر مجلس الوزراء العماني برئاسة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، فرمان رسمي بتخصيص 72 مليون ريال عماني إضافية لصالح بناء المدارس الجديد وبهدف تخفيف الإزدحام والكثافة الطلابية بالمدارس، وقد وردت أنباء عن صدور مرسوم جديد يقر بتطبيق نظام الويكند بعمان بداية من الفصل الدراسي الثاني سصفحس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرارات مجلس الوزراء العماني

اجتمع مجلس الوزراء العماني بتاريخ الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، برئاسة السلطان هيثم آل سعيد، وأصدر المجلس عدد من القرات منها، تخصيص مبلغ إضافي وقيمته 40 مليون ريال عماني لبناء المدارس الجديدة، ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء مدارس جديدة، جاء ذلك القرار بمناسبة مرور أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد 20242025، وقد تقدم العديد من الأساتذة المعلمين بالتهنئة والشكر لسيادته على الاهتمام الواسع.

ما هو نظام الويكند؟

نظام الويكند، هو نظام تم العمل به ويتم العمل به بعدد من دول العالم، كما ان هناك دول خليجية وعربية تسعى لتطبيقه، بهدف زيادة الكثافة الإنتاجية في كافة المجالات، مع تحقيق أكبر قدر من الراحة للجميع، وفي ظل النظام يحصل العاملين بالمدارس الحكومية، أو الوزارات المختلفة، على إجازة أسبوعية يومي السبت والحد، بينما يكون الجمعة نصف دوام، كما يأتي من أهداف تطبيق النظام هو زيادة عدد المصلين يوم الجمعة، باعتبار وجود دوام وظيفي أو مدرسي فيه.

تطبيق نظام الويكند بعمان

بعد تخصيص قرابة 40 مليون إضافية لفائدة بناء مدارس جديدة وتقليص الإزدحام والكثافة الطلابية، تداولت أنباء عن صدور مرسوم سلطاني جديد، وذلك بتطبيق نظام الويكند الجديد بسلطنة عمان، وفق ما هو موضح مسبقاً، على أن يتم تطبيسق القرار بداية من الفصل الدراسي الثاني، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تأكيد الخبر بشكل رسمي، وبناء عليه تصبح الأخبار المتداولة مجرد شائعات، لا اساس لها من الصحة لحين صدور مرسوم بذلك.

تغيير نظام الإجازات وتطوير البنية التعليمية يعكس رؤية عُمان نحو مستقبل أكثر استدامة ورفاهية. هذه القرارات تمهد الطريق لتحسين التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية للمواطنين.