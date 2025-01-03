وزارة العمل العمانية تعلن عن وظائف شاغرة لعام 2024: رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عُمان عن بدء استقبال الطلبات لشغل العديد من الوظائف الشاغرة لعام 2024. هذه الفرص تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم التوظيف وفتح أبواب جديدة للمواطنين الباحثين عن العمل.

كتب محمد سعد – تعمل سلطنة عمان على تمكين المواطنين وخاصة فئات الشباب من الوظائف المتاحة، وذلك ضمن رؤية شاملة وواضحة للقضاء على البطالة، ووضع الشباب والكبار في طريق صحيح لكسب العيش، وتعتبر وظائف وزارة العمل العمانية أحد ابرز الوجهات التي يرغب الكثير من المواطنين في اللحاق بها، وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم بعدد من الوظائف، وأطلقت رابط القبول الرسمي، وذلك عبر التفاصيل الموضحة بفقرات المقال عسفهذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف وزارة العمل 2024

أعلنت وزارة العمل العمانية عن فتح باب القبول بعدد من الوظائف الشاغرة، كما أطلقت الوزارة رابط موحد للقبول، حيث أنه لا يتم قبول الطلب حال تم الدخول من روابط أخرى، وفي حال ذلك سيتم رفض الطلب المقدم، كما أكدت الوزارة على ارتفاع قيمة الأجور الخاصة بالوظائف المتاحة، وأن الوظائف بالعديد من المزايا.

تقديم وظائف وزارة العمل 2024 عمان

يمكن التقديم على الوظائف عبر اتباع ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوظائف وزارة العمل العمانية.

إدراج رقم الجوال الخاص لتسجيل الدخول.

ثم الضغط على أيقونة قبول عقد العمل للقوى العاملة.

ستظهر أمامك معلومات خاصة بالوظيفة المطلوبة.

اقرأ المعلومات جيدا.

ثم الضغط على ابدأ.

التأكد من صحة البيانات.

ثم الانتظار حتى يتم الرد بالقبول او الرفض.

وزارة العمل العمانية

هناك عديد من الشروط حددتها وزارة القوى العاملة للقبول في الوظائف المتاحة، ويجب الالتزام بها، وحالة عدم الشروط لن يتم القبول ، وهي كالتالي:

أن لا يتعدى عمر المتقدم للوظيفة 47 عام.

تقديم مستندات طبية تفيد بعدم وجود أمراض مزمنة أو خطيرة.

حصول المتقدم للعمل على درجة البكالوريوس في التخصص المناسب.

يكون لديه خبرة في مجاله لا تقل عن 3 سنوات.

شهادة معتمدة من الجهة التي كان يعمل لديها.

دراية بالكمبيوتر والأنترنت وما يلزم ذلك.

اجتياز اختبارات لتقييم المهارات.

لا تفوّت هذه الفرصة المهمة لتحسين مستقبلك المهني. قم بزيارة الرابط المخصص للتقديم وابدأ رحلتك المهنية الجديدة مع وزارة العمل العمانية.