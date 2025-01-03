كاديلاك تكشف عن أوبتيك 2025: أحدث سياراتها الكهربائية بمزايا استثنائية وأسعارها في السعودية

أعلنت كاديلاك عن إطلاق طرازها الجديد “أوبتيك 2025″، وهي سيارة كهربائية تجمع بين الأداء المتطور والتصميم الفاخر. تأتي السيارة بمزايا استثنائية تلبي تطلعات عشاق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مع الإعلان عن أسعار تنافسية للسوق المحلي.

كتب محمد سعد – في إطار خطتها لتعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية العالمية، كشفت شركة كاديلاك الأمريكية عن أحدث طراز من سيارتها الكهربائية الجديدة “أوبتيك” موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تصميم أنيق وجذاب يعكس التطور في تكنولوجيا السيارات خحقنم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات سيارة أوبتيك 2025

تتميز السيارة أوبتيك 2025 بأداء قوي وتصميم يواكب متطلبات عشاق السيارات الفاخرة، حيث تعمل بمحركين أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، بإجمالي قوة 300 حصان وعزم دوران 480 نيوتن/متر، مدعومة بنظام الدفع الكلي للعجلات وبطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، مما يتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 486 كم بالشحنة الواحدة.

أنظمة أمان وتقنيات ذكية

وزودت كاديلاك أوبتيك موديل 2025 بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان والتقنيات الذكية، أبرزها نظام القيادة شبه المستقلة “سوبر كروز” الذي يتيح القيادة بدون استخدام اليدين. كما تحتوي على أنظمة تحذير متطورة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، وفرملة تلقائية في حالات الطوارئ، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعدة التوجيه في النقاط العمياء، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر السيارة شاشة مراقبة انتباه السائق ونظام Teen Driver الذي يمنح الآباء القدرة على التحكم في استخدام السيارة عند الشباب.

مزايا إضافية

وتتميز السيارة بتصميم داخلي فخم ومريح، مع كسوة جلدية صناعية ومقاعد أمامية مدفأة قابلة للتعديل كهربائياً، وعجلة قيادة مدفأة، وذاكرة لمقعد السائق. كما تحتوي على شاشة منحنية زجاجية بقياس 33 بوصة ونظام التحكم التلقائي في المناخ ثنائي المناطق، أما من الخارج، فتضم السيارة جنوطاً سوداء مصقولة بمقاس 20 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وشبكاً مضاء، وسقفاً زجاجياً بانورامياً، وباباً خلفياً كهربائياً.

أسعار سيارة أوبتيك 2024

وطرحت كاديلاك أوبتيك موديل 2025 بأسعار تتناسب مع التقنيات المتقدمة التي تقدمها، تبدأ أسعار الفئة الأولى من 203 ألف ريال، بينما تبلغ الفئة الثانية 206 ألف ريال، وتصل الفئة الثالثة إلى 212 ألف ريال، مع خيار أعلى بسعر 214 ألف ريال، لتعكس هذه الأسعار مزيجاً من الأداء والتكنولوجيا والفخامة التي تقدمها السيارة في السوق السعودي.

السيارات الصديقة البيئة

تسعى كاديلاك من خلال إطلاقها لسيارة أوبتيك موديل 2025 إلى تقديم منتج متميز يخدم السوق الذي يشهد إقبالاً متزايداً على السيارات الصديقة البيئة، حيث تجمع السيارة بين الأداء القوي والراحة الفائقة، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والرفاهية.

سيارة كاديلاك أوبتيك 2025 تمثل خطوة متقدمة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة. استمتع بتجربة قيادة استثنائية مع تصميم أنيق وتقنيات متطورة.