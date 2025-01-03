أفضل الهواتف الذكية لعشاق التصوير الفوتوغرافي في 2025: قائمة مميزة

إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي وتبحث عن هاتف ذكي يتيح لك التقاط صور احترافية، فإن عام 2025 يقدم مجموعة مميزة من الهواتف الذكية المزودة بكاميرات وتقنيات متطورة. تعرّف على أبرز الخيارات التي تجمع بين الأداء العالي والجودة الفائقة.

كتب محمد سعد – تستمر شركات تصنيع الهواتف الذكية بتطوير هواتف تتمتع بمواصفات قوية وأنظمة تصوير احترافية، وفي كل عام تُصدر العديد من هذه الشركات هواتف حديثة مع تحسينات في مواصفات الكاميرات . ظزهثت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وفي هذا العام أُطلقت مجموعة واسعة من الهواتف الرائدة التي تتميز بنظام كاميرا احترافي يجعلها مناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، وسنذكر فيما يلي خمسة من أبرز هذه الهواتف:

1- هاتف iPhone 16 Pro Max:

تشتهر هواتف آيفون الحديثة بأدائها المميز في التصوير، ويُعدّ iPhone 16 Pro Max الأحدث والأكثر تميزًا من هواتف آيفون في الوقت الحالي. وحتى مع تطور الهواتف المنافسة مثل هواتف سامسونج الرائدة وهواتف جوجل وفيفو في مجال التصوير الفوتوغرافي، فإن هواتف آيفون ما تزال الأفضل في تسجيل مقاطع الفيديو بنحو خاص، إذ يدعم هاتف iPhone 16 Pro Max أوضاع تصوير احترافية تسمح بتصوير مقاطع فيديو سينمائية.

يضم هاتف آيفون 16 برو ماكس كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بمواصفات قوية، وتضم العدسة الأساسية مستشعرًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتأتي العدسة المقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تحتوي العدسة الفائقة الاتساع الجديدة على مستشعر متطور يمكنه التقاط صور بدقة قدرها 48 ميجابكسل فائقة الوضوح بتنسيقي ProRAW و HEIF مع دعم التركيز التلقائي.

وأما العدسة المقرّبة فتدعم التصوير بزاوية تبلغ 120 ملم؛ مما يسمح بالتقاط صور واضحة من مسافة بعيدة، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x والتقريب الرقمي حتى 15x.

وبفضل زر التحكم في الكاميرا الجديد يمكنك الوصول بسرعة إلى الكاميرا لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، كما يمكنك التمرير بإصبعك فوق الزر لضبط أدوات الكاميرا والتبديل بين أوضاع التصوير أو استخدام التكبير الرقمي.

حدثّت آبل أنماط التصوير في هذا الهاتف لتعديل الألوان والظلال لحظيًا؛ إذ تُطبق التعديلات على ألوان محددة بدلًا من الصورة كاملةً، ويمكن تخصيص الأنماط بتعديل الألوان ودرجاتها بعد التقاط الصور، كما يمكن تطبيقها في أثناء التصوير المباشر، وتدعم الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية مع معالجة ذكية للصوت لتقليل ضوضاء الرياح.

2- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

يُعدّ Galaxy S24 Ultra من أبرز الهواتف الذكية التي أطلقت في هذا العام، ويتمتع بمواصفات قوية، ويمتاز بنظام كاميرا احترافي يجعله مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي؛ إذ يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة.

ركزت سامسونج هذا العام في تطوير العدسة المقرّبة، إذ خفضت معدل التقريب للنصف ورفعت دقة العدسة لتصبح 50 ميجابكسل وأصبحت تدعم التقريب البصري بمعدل 5x، وتحل محل العدسة المقربة بدقة تبلغ 10 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 10x في الطراز السابق.

عند استخدام العدسة المقربة الجديدة ستجد أن انخفاض معدل التقريب البصري للنصف يجعلها قادرة على التقاط صور أكثر وضوحًا بفضل الدقة العالية، كما تتمتع هذه العدسة بجودة فضلى في الإضاءة المنخفضة بفضل الفتحة الواسعة التي تبلغ f/3.4.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هاتف سامسونج كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K.

3- هاتف Xiaomi 14 Ultra:

يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra مع كاميرا خلفية رباعية العدسات، تأتي جميعها بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتضم العدسة الأساسية مستشعر LYT-900 من سوني، مع فتحة عدسة متغيرة من f/1.63 إلى f/4.0؛ مما يوفر تأثيرات بوكيه مميزة وتفاصيل عالية الوضوح، كما يدعم هذا المستشعر التكبير البصري حتى مرتين.

وتضم العدسات الأخرى مستشعر سوني IMX858. وقد دخلت شاومي في شراكة مع شركة تصنيع الكاميرات Leica التي وفّرت عدسات ذات مواصفات قوية لهاتف Xiaomi 14 Ultra لجعله قادرًا على التقاط صور جميلة ومليئة بالتفاصيل الواضحة.

العدسة الرئيسية هي الأبرز بين العدسات الأربعة، فهي تضم مستشعرًا يبلغ مقاسه (1/0.98 بوصة) وهو أكبر بكثير من المستشعرات التي ستجدها في أي هاتف آخر تقريبًا، ومنها: هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الذي يضم مستشعرًا أساسيًا يبلغ مقاسه (1/1.33 بوصة). يمكن للمستشعر الكبير التقاط المزيد من التفاصيل؛ مما يساعد في الحصول على لقطات ذات مظهر أفضل ونطاق ديناميكي أوسع، وكلما كان المستشعر أكبر يمكنه التقاط ضوء أكثر؛ مما يُحسن جودة الصورة، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولتحويل هذا الهاتف إلى كاميرا احترافية، توفر شاومي مجموعة من الأدوات تُسميها (مجموعة التصوير الفوتوغرافي) Photography Kit تُباع بنحو منفصل عن الهاتف وتتضمن غطاء للهاتف وحاملًا ومقبضًا يتيح لك استخدام الهاتف تمامًا مثل الكاميرا الاحترافية، ويحتوي المقبض على زر مصراع في الجهة العلوية وعند الضغط عليه نصف ضغطة ستتمكن من تغيير التركيز ويمكنك الضغط بالكامل لالتقاط صورة تمامًا مثل الكاميرا العادية. ويحتوي المقبض أيضًا على بطارية صغيرة مدمجة لتتمكن من التصوير مدة أطول.

يمكن لهذا الهاتف التقاط صور ذات جودة عالية جدًا في النهار وتظهر فيها جميع التفاصيل والألوان، كما يمكنه التقاط صور ممتازة في الليل أيضًا؛ إذ يسمح المستشعر الكبير وفتحة العدسة الكبيرة بالتقاط الكثير من التفاصيل في الإضاءة المنخفضة.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وتدعم الكاميرا الأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

4- هاتف Vivo X100 Ultra:

يأخذ هاتف Vivo X100 Ultra التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد بفضل نظام الكاميرا المميز. فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات طورتها شركة Zeiss، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتضم مستشعرًا من نوع Sony LYT900 بحجم يبلغ بوصة واحدة وبطول بؤري يبلغ 23 ملم. ويضمن هذا المستشعر الكبير أداءً رائعًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يتضمن الهاتف عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بزاوية عرض تبلغ 116 درجة وطول بؤري يبلغ 14 ملم. وأما العدسة الثالثة فهي الأكثر تميزًا؛ إذ تضم مستشعرًا تبلغ دقته 200 ميجابكسل وتأتي مع طول بؤري يبلغ 85 ملم.

يوفر الهاتف وضعًا احترافيًا للتصوير يتيح الوصول إلى خمسة أطوال بؤرية هي: 24 و 28 و 35 و 50 و85 ملم، وفتحة عدسة قابلة للتعديل من f/0.95 إلى f/16. وبفضل شريحة التصوير V3، يُعد هذا الهاتف من أفضل الهواتف المناسبة للتصوير الاحترافي المتوفرة حاليًا.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية للصور الذاتية ومكالمات الفيديو. وتدعم الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

5- هاتف هواوي Mate X6 القابل للطي:

نظام الكاميرا في هاتف هواوي Mate X6 يجعله من أبرز الهواتف القابلة للطي المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فهو يتضمن نظامًا احترافيًا مكونًا من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، مما يسمح بالتقاط صور واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة المختلفة.

وهناك عدسة بريسكوب تبلغ دقتها 48 ميجابكسل تسهل التقاط الصور من بُعد، فهي تتيح تقريبًا بصريًا حتى 4x، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية. ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرتين أماميتين تأتي كل واحدة منهما بدقة قدرها 8 ميجابكسل، واحدة للشاشة الداخلية والأخرى للشاشة الخارجية.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

سواء كنت مصورًا محترفًا أو هاويًا، تقدم هواتف 2025 ميزات تصوير مذهلة تلبي احتياجاتك. اختر الهاتف الذي يناسبك واستمتع بتوثيق أجمل اللحظات بجودة استثنائية.