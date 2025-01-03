Oppo Reno 11 F 5G: هاتف ببطارية عملاقة وإمكانيات متطورة بسعر مناسب في الإمارات

طرحت أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 11 F 5G، الذي يتميز ببطارية قوية وإمكانيات تقنية حديثة تلبي احتياجات المستخدمين. مع تصميم أنيق وسعر مناسب، أصبح الهاتف الأكثر مبيعًا في الإمارات بفضل أدائه المتميز ومواصفاته المتطورة.

كتب محمد سعد – اعلنت شركة اوبو عن احدث اصداراتها في الهواتف الذكية وهو Oppo Reno 11 F 5G، والذي جاء لينافس الكثير من الفئة الاقتصادية لما يتمتع به من امكانيات حديثة متطورة، وسعر مناسب للجميع، فإن الهاتف يجمع بين الشكل الانيق، وضمان قوة الاداء للمهام اليومية وذلك لانه يضم معالج قوي، ويحقق تجربة مشاهدة ممتعة لوجود شاشة اموليد بدقة عالية، ويحتوي الهاتف على بطارية تصمد طوال اليوم بسرعة شحن 67 واط، لذلك جئنا لكم بالتفاصيل الخاصة بهذا الهاتف من مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الهاتف في الاسواق لطلضع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 6 نانو، من نوع Dimensity 7050 التخزين/ الرام 256/ 128 جيجا، رامات 12/ 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بجودة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 32 ميجا بكسلجدول رواتب ودرجات الخدمة المدنية في سلطنة عمان .. العلاوة الجديدة كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2025 .. ما هي الشروط المطلوبة ؟ كاميرا أمامية بجودة 32 ميجا بكسل الشاشة دقتها FHD+، وحجمها 6.7 انش نظام التشغيل Android 14 البطارية 5000 ميللي أمبير

مميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

يتميز الهاتف بتصميم خفيف الوزن وسهل الحمل، ومعتمد بمقياس IP65 لمقاومة طرطشة الماء. تمت اختباره من قبل شركة أوبو وأكدت أنه يتحمل الماء بضغط عالي.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050، الذي تم استخدامه بنجاح في هواتف سابقة من أوبو وريلمي من غير مشاكل في الأداء.

توفر شاشة أموليد المسطحة تماما دقة FHD+ ومساحة عرض كبيرة.

تدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz وتوفر سطوعا مقبولا تحت أشعة الشمس، مع حواف ضئيلة جدا لتحسين تجربة المشاهدة.

يحتوي الهاتف على بطارية ذات سعة كبيرة تضمن فترة طويلة من العمل المتواصل، مع دعم للشحن السريع بقدرة 67 واط.

يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل من أوبو، مع توفير شبكات اتصال قوية وبصمة سريعة تحت الشاشة.

تقدم الكاميرات أداء مقبول جداً مع إمكانية تصوير البورتريه بتكبير 2X عبر البرمجيات.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بالكاميرا الخلفية والأمامية.

عيوب Oppo Reno 11 F 5G

يفتقر الجهاز إلى دعم خاصية التثبيت البصري للصور (OIS).

على الرغم من أننا كنا نأمل في أن تأتي السماعات الخارجية بتقنية الصوت الاستيريو، إلا أن مستوى الصوت في الهاتف عالي بما يكفي.

الجهاز لا يحتوي على منفذ بحجم 3.5 ملم المخصص لسماعات الأذن.

يعتبر هاتف Reno 11 F إصدارًا مخففًا من Reno 11، حيث يأتي بكاميرات أقل جودة، وشاشة مسطحة بلا انحناءات، ودون سماعات استيريو، ومع ذلك يتميز إصدار F بشهادة مقاومة الماء IP65.

سعر Oppo Reno 11 F 5G

في مصر:

النسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بسعر 13000 جنيه مصري (يشمل ضمان دولي).

في السعودية:

النسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بسعر 1150 ريال سعودي.

في الإمارات:

النسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بسعر 1100 درهم إماراتي.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والبطارية التي تدوم طويلًا، فإن Oppo Reno 11 F 5G هو الخيار الأمثل. احصل عليه الآن بسعر مناسب في السوق الإماراتية.