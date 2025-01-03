انخفاض قياسي في درجات الحرارة بالكويت إلى 2 مئوية: أمطار وضباب متوقعان

تستعد الكويت لموجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 2 مئوية في بعض المناطق. يصاحب هذا الانخفاض الشديد توقعات بتشكل الضباب وهطول أمطار، مما يتطلب استعدادًا من السكان لمواجهة هذه الظروف الجوية.

كتب محمد سعد – توقع متنبئ جوي أول في إدارة الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تنخفض درجات حرارة الطقس في البلاد وتتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم دودتد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقال العتيبي في تصريح امس السبت، إن بداية العام القادم 2025 يشهد انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص لتشكل الضباب بشكل كثيف، إضافة إلى وجود فرص لهطول الأمطار.

وأشار إلى أنه متوقع كذلك أن تنخفض درجات حرارة الطقس بشكل أكبر في المناطق البرية، منوها إلى انخفاض سرعة الرياح الليلة مع تحول اتجاهها إلى شمالية غربية.

مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وتوقعات الطقس القاسية، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة. تابعوا تحديثات الأرصاد الجوية للبقاء على اطلاع دائم بحالة الطقس.