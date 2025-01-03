الكويت: هيئة القوى العاملة تسمح بتحويل إقامات العمالة الوافدة وفق شروط محددة

في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل، أعلنت هيئة القوى العاملة في الكويت عن السماح بتحويل إقامات العمالة الوافدة ضمن شروط وإجراءات محددة. يهدف القرار إلى تسهيل حركة العمالة وتعزيز استقرار سوق العمل بما يتماشى مع القوانين المحلية.

كتب محمد سعد – قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، السماح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل الإقامات إلى شركات أخرى قثفذض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط التحويل

وحسب مصادر محلية، أغلقت هذه الملفات خلال الفترة الماضية لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة للظروف الإنسانية، وسيتم “تصفير ملفاتها” من العمالة حتى يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن السماح بتحويل العمالة من الملفات المغلقة سيتم وفق شروط أبرزها، أن يكون التحويل إلى ملفات أخرى سارية، ويسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر بشرط أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهر

مرور 3 سنوات

ويجب أن تمر 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل من أي شركة مشاريع صغيرة، فيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشاريع صغيرة أو متوسطة،حسب “الأنباء”.

وبشأن العمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، بإمكانهم التقدم بطلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة للنظر في الطلب وفحص الملف المسجل عليه العامل

تحويل إقامات العمالة الوافدة يفتح الباب أمام فرص جديدة للعمال وأصحاب العمل في الكويت. تابع التفاصيل والشروط لتكون على اطلاع بالإجراءات المطلوبة.