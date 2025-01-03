بطاقة عافية الجديدة 2025: مميزات للمتقاعدين في الكويت

أعلنت الكويت عن إطلاق بطاقة “عافية” الجديدة لعام 2025 المخصصة للمتقاعدين، التي تأتي مع مجموعة مميزة من الخدمات الصحية والرعاية المتكاملة. تهدف البطاقة إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمتقاعدين من خلال توفير تغطية شاملة وامتيازات مميزة.

كتب محمد سعد – حددت وزارة الصحة الكويتية مميزات بطاقة عافية الجديدة للمتقاعدين في الكويت في ضوء مكافأة المتقاعدين من الكويتيين على ما قدموه خلال سنوات عملهم في خدمة البلاد جخظظخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي بطاقة عافية الجديدة

بطاقه عافيه للمتقاعدين هي وثيقة تأمين صحي تغطي مجموعة من الخدمات الصحية للمتقاعدين من الأفراد حاملي الجنسية الكويتية وُضعت عملًا بالقانون رقم 114 للعام 2014م، يتمُّ من خلالها تقديم الرعاية الصحية للمتقاعدين في كل من القطاع الخاص والحكومي بما يلبي حاجات المتقاعدين.

مميزات بطاقة عافية الجديدة

فيما يلي مميزات بطاقة عافية الجديدة:

بطاقة عافية هي خدمة صحية إضافية في القطاع الخاص، والحكومي كرد على الجميل الذي قاموا به خلال فترة عملهم.

يستحق صاحب بطاقة عافية منفعة الإقامة داخل المستشفى في الحالات الصحية بحد أقصى 10 آلاف دينار كويتي في السنة.

يستحق صاحب بطاقة عافية منفعة الحصول على علاج في العيادات الخارجية والعيادات التخصصية وفقًا للمحدد بحد أقصى يصل حتَّى 4000 دينار كويتي في السنة الواحدة متضمنة الأمراض المزمنة.

يمكن الاستفادة من بطاقة عافية في العلاج العادي للأسنان والفحص الدوري للأسنان مرة واحدة في العام بحد أقصى يصل حتَّى 1500 دينار كويتي في السنة الواحدة.

إمكانية استخدام بطاقة عافية من أجل استحقاق منافع الرعاية الصحية في حالات الحمل والولادة سواءً أكانت الولادة طبيعية أو قيصرية، بالإضافة إلى خدمات العناية ومتابعة الحمل حتَّى الولادة على ألّا يتجاوز الحد سنوي الأقصى 1500 دينار كويتي فقط.

يمكن للمتقاعدين الحصول على العناية الصحية لجميع الحالات المرضية السابقة قبل انضمامه لعافية.

تغطي بطاقة عافية الحوادث والحالات الطارئة التي تصيب صاحب البطاقة بالإضافة إلى تكاليف سيارة الإسعاف المرافقة للحالة.

يمكن لمالك بطاقة عافية إجراء فحص روتيني للسمع والنظر مجانًا كل عام.

يحق لصاحب البطاقة إجراء عمليات الديسك ومعالجة آلام الظهر والعصب المرافق.

يمكن إجراء تحاليل وفحوصات مخبرية وأشعة.

الحصول على أدوية معينة على أن تكون الأدوية موصوفة من الطبيب المعالج من قبل أحد مزودي خدمة تأمين عافية.

الحصول على خدمة تسجيل للشكاوى، مع إمكانية الإبلاغ عن أي حالة غش في خدمات مقدمي الرعاية الصحية أو الشركة.

تسهيل عملية صرف الأدوية من الصيدليات المعتمدة والتي يغطيها تأمين عافية للمتقاعدين لفترة ثلاثة أشهر ويجب تجديدها بعد ذلك من قبل الطبيب المعالج.

تغطي بطاقة عافية الحالات الطارئة للمتقاعدين في خارج دولة الكويت مجانًا في حال الإصابة بعارض صحي طارئ؛ على سبيل المثال الإصابة بفايروس كورونا، مع إمكانية نقل الجثمان في حال الوفاة لمدة سنة كاملة بدءًا من أكتوبر 2022م.

بطاقة عافية 2025 تعد نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمتقاعدين في الكويت. استمتع بالمزايا الفريدة وتأكد من استلام بطاقتك للاستفادة من الخدمات المتاحة.