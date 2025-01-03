كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2025: الشروط والإجراءات

أعلنت سلطنة عمان عن تفاصيل جديدة للحصول على الإقامة الدائمة لعام 2025، والتي تشمل شروطًا محددة للمستثمرين والوافدين. تهدف هذه الخطوة إلى جذب الكفاءات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مع توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمقيمين الدائمين.

كتب محمد سعد – الإقامة الدائمة في سلطنة عمان تعد خطوة حيوية في تطوير الذات والمسار المهني، والجدير بالذكر في البداية أنه لا توجد حالة تسمى الإقامة الدائمة بالمعنى الدقيق في سلطنة عمان، إلا أن السكان تعودوا على وصف إقامة تملك العقار بهذا المصطلح، ظثهسخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

لأن هذه الإقامة تجدد كل عامين وتبقى مدى الحياة طالما لم يتم بيع العقار المرتبط بها، وتعتبر هذه الإقامة خطوة مهمة نحو الاستقرار والنمو الشخصي والمهني، وتتميز سلطنة عمان بأجوائها الآمنة والمستقرة، وتوفرها للعديد من الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات .

كيفية الحصول على الإقامة الدائمة بسلطنة عمان

عملية الحصول على إقامة دائمة في عمان تتطلب امتلاك عقار في المشاريع المخصصة للأجانب، والتي تشمل المجمعات السياحية المتكاملة، إليكم الإجراءات المطلوبة للحصول على إقامة دائمة:

تقديم الطلب يتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لأوكى للسفر والسياحة.

يرجى تعبئة بياناتك في النموذج والتي تتضمن: اسمك بالكامل، رقم الواتساب مع رمز الدولة، بريدك الإلكتروني، وجنسيتك.

راجع جميع معلوماتك بدقة، ثم قم بتقديم الطلب بالإرسال.

يمكنك تتبع حالة طلبك عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب.

تعرف على الشروط المحددة لشراء العقارات في سلطنة عمان بالنسبة للمقيمين الأجانب.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان

ينبغي على الأفراد الذين يتطلعون للحصول على إقامة دائمة في سلطنة عمان الالتزام بمجموعة محددة من الشروط والمتطلبات التي تتمثل فيما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب أن تكون ممتلكا للعقار في سلطنة عمان.

يجب أن يقع العقار في المنتجعات السياحية المتكاملة والتي تتميز بتصميمها المخصص لجذب المستثمرين الأجانب.

كما تقدم وكالة أوكي للسفر والسياحة خدمات استثنائية في مجال التملك العقاري في سلطنة عمان.

الإقامة الدائمة في سلطنة عمان

تمنح تأشيرة السفر للأفراد الأجانب المؤهلين الذين يستوفون شروطًا معينة للحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان، تمنح الإقامة الدائمة الأفراد استقرارًا وإمكانية العيش الدائم في البلاد، كما توفر لهم حقوقًا وامتيازات مثل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وحرية العمل في البلاد.

الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2025 يُمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والوافدين للاستفادة من مزايا الإقامة طويلة الأجل. تأكد من استيفاء الشروط وتقديم طلبك وفق الإجراءات المحددة.