تفاصيل جدول رواتب ودرجات الخدمة المدنية في سلطنة عمان مع العلاوة الجديدة

أعلنت سلطنة عمان عن تعديلات جديدة على جدول رواتب الخدمة المدنية لعام 2025، تتضمن هيكلة الرواتب وفق الدرجات الوظيفية وإضافة علاوة جديدة لتحسين أوضاع الموظفين. هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود لتعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

كتب محمد سعد – تتيح هذه الخدمة التعرف على الدرجات المالية المعمول بها في سلطنة عمان للعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي خطظفف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

الدرجة الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات الأساسي العلاوة الدورية السكن الكهرباء الماء الهاتف الانتقال غلاء المعيشة الأولى ٢٦٠٠ ٨٠ ٦٠٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٣٩٠ ٥٠ الثانية ١٩٥٠ ٦٠ ٥٥٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٢٩٠ ٥٠ الثالثة ١٥٠٠ ٤٠ ٥٠٠ ٥٥ ٣٥ ٣٥ ٢٢٥ ٥٠ الرابعة ١٢٦٠ ٤٠ ٤٥٠ ٥٠ ٣٥ ٣٥ ١٩٠ ٥٠ الخامسة ١٠٨٠ ٢٥ ٤٢٥ ٥٠ ٣٠ ٣٠ ١٦٠ ٥٠ السادسة ٩٥٠ ٢٠ ٤٠٠ ٤٥ ٣٠ ٣٠ ١٤٥ ٦٠ السابعة ٨٣٠ ٢٠ ٣٧٥ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ١٢٥ ٦٠ الثامنة ٧٣٠ ١٥ ٣٥٠ ٤٠ ٢٥ ٢٥ ١١٠ ٦٠ التاسعة ٥٥٠ ١٥ ٢٧٥ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ العاشرة ٤٦٠ ١٥ ٢٥٠ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٧٠ ٦٠ الحادية عشرة ٤٠٠ ١٥ ١٨٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٨٠ الثانية عشرة ٣٦٠ ٨ ١٢٠ ٢٥ ١٥ ١٥ ٥٥ ٨٠ الثالثة عشرة ٣١٠ ٨ ١٠٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ٥٠ ٨٠ الرابعة عشرة ٢٧٠ ٨ ١٠٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٤٠ ٩٠ الخامسة عشرة ٢٥٠ ٧ ٨٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٤٠ ٩٠ السادسة عشرة ٢٣٠ ٦ ٨٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠ السابعة عشرة ٢٠٠ ٦ ٦٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠ الثامنة عشرة ١٧٠ ٥ ٦٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠

التحديثات على جدول رواتب الخدمة المدنية والعلاوة الجديدة تعكس حرص السلطنة على دعم موظفيها. احرص على مراجعة التفاصيل الرسمية لمعرفة كيفية تأثير هذه التعديلات على راتبك.