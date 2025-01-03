Oppo Reno 12 F 4G: هاتف اقتصادي بإمكانيات عالية وبطارية عملاقة

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 12 F 4G، الذي يُعد واحدًا من أبرز الهواتف في الفئة الاقتصادية لعام 2024. يتميز الهاتف بمواصفات عالية تشمل أداءً قويًا وبطارية عملاقة تدوم طويلاً، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الجودة بسعر مناسب.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد Oppo Reno 12 F 4G، الذي يجمع بين التصميم الفاخر والتقنيات الحديثة، فهو يتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة توفر أفضل تجربة مشاهدة للفيديوهات والألعاب، بالإضافة إلى معالج قوي الأداء وسريع، ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، مما يضمن بقاء الهاتف مشحونًا ليوم كامل دون انقطاع، لمعرفة أهم المميزات والعيوب التي يتمتع بها الهاتف، تابعوا القراءة في هذا المقال عروبح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 F 4G

أشعلت أوبو المنافسة بطرح هاتف Oppo Reno 12 F 4G الأقوي في الفئة الاقتصادية والأكثر مبيعاً وطلباً في الأسواق، حيث جاء بتصميم فاخر ومميز، وأداء سريع وبطارية تدوم طويلاً، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الهاتف الرائد من أوبو تابعي معي السطور التالية.

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 6 نانو، من نوع Snapdragon 685 التخزين/ الرام 256/ 512 جيجا، رامات 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية ثلاثية بجودة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسلكاميرا أمامية بجودة 32 ميجا بكسل الشاشة دقتها 2400* 1080، وحجمها 6.67 انش نظام التشغيل Android 14 البطارية 5000 ميللي أمبير

مميزات هاتف Oppo Reno 12 F 4G

بطارية تدوم خلال اليوم مع شحن سريع بقوة 45 واط.

صوت ستيريو مميز من السماعات الخارجية.

شاشة أموليد كبيرة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120Hz وسطوع ممتاز.

تصميم أنيق ومقاوم للكسر مزود برينج لايت حول الكاميرات الخلفية تضيء عند وصول الإشعارات.

أداء مقبول للكاميرات بالنسبة لسعر الهاتف.

جاء ببعض من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Ai Eraser وAi Recorder Summary وAi Studio وBeaconLink للمكالمات بدون إنترنت مع هواتف OPPO Reno 12.

عيوب Oppo Reno 12 F 4G

الهاتف غير مجهز لتصوير الفيديوهات بجودة 4K.

لا يتوفر الهاتف على خاصية NFC أو مستشعر الجيروسكوب.

يفتقد الهاتف لمنفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

معالج Snapdragon 685 يقدم أفضل أداء ولكنه ليس الأفضل ضمن فئته.

جاء مطابق قليلاً من نسخة Reno 12F 5G، حيث يحتوي على معالج أقل قوة وكاميرا خلفية لا تحتوي على مثبت بصري، بالإضافة إلى ذاكرة رام بسعة 8 جيجا فقط.

سعر Oppo Reno 12 F 4G

سعر الهاتف Oppo Reno 12 F 4G في مصر للنسخة التي تحتوي على 256 جيجا من الذاكرة و8 جيجا رام هو 11300 جنيه ضمان دولي.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين السعر الاقتصادي والمواصفات العالية، فإن Oppo Reno 12 F 4G هو الخيار الأمثل. احصل عليه الآن واستمتع بأداء استثنائي يناسب احتياجاتك اليومية.