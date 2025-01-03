تطورات جديدة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: أسعار اليوم 3 يناير 2025

شهدت أسعار الصرف اليوم، 3 يناير 2025، تقلبات ملحوظة بين الريال السعودي والجنيه المصري. هذه التغيرات تأتي في ظل متغيرات اقتصادية تؤثر على العملات الإقليمية والدولية، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا هامًا للمستثمرين والمسافرين على حد سواء.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقريرالريال السعودي يصطدم بالجنيه المصري: أسعار اليوم 3 يناير 2025!

كما أن سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الحكومية

1. البنك الأهلي المصري: شراء 13.47 جنيه، بيع 13.53 جنيه.

2. بنك مصر: شراء 13.47 جنيه، بيع 13.53 جنيه.

3. البنك الوطني المصري: شراء 13.48 جنيه، بيع 13.54 جنيه.

في حين بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الخاصة:

1. البنك التجاري الدولي (CI Bank): شراء 13.49 جنيه، بيع 13.55 جنيه.

2. البنك الإماراتي للاتصالات (Emirates NBD): شراء 13.50 جنيه، بيع 13.56 جنيه.

3. البنك القاهري: شراء 13.48 جنيه، بيع 13.53 جنيه.

وأما سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الإسلامية فجاء كالتالي:

1. البنك الإسلامي المصري: شراء 13.47 جنيه، بيع 13.53 جنيه.

2. البنك الفاروقي الإسلامي: شراء 13.48 جنيه، بيع 13.54 جنيه.

يظل سعر الصرف بين الريال السعودي والجنيه المصري محط اهتمام الكثيرين. تابع التحديثات اليومية للحصول على معلومات دقيقة حول التغيرات وتأثيراتها.