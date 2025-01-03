حكم فنزويلي لإدارة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام في السعودية عن تعيين حكم فنزويلي لإدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الهلال والاتحاد. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة على اختيار حكام ذوي خبرة لإدارة المواجهات الكبيرة، التي تشهد دائمًا إثارة وحماسًا كبيرين.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،الكلاسيكو السعودي: حكم فنزويلي يدير الهلال والاتحاد!

وفي مباراة قوية ومثيرة، سيدير الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لقاء الهلال والاتحاد في دور ربع النهائي من كأس الملك على ملعب “المملكة أرينا” يوم 7 يناير. يمتلك الحكم فالينزويلا خبرة كبيرة في إدارة المباريات الدولية، مما يضمن تنظيمًا عادلًا ومحترفًا للقاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة تعتبر من أهم اللقاءات في بطولة كأس الملك، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة. يُتوقع إعلان طاقم التحكيم الرسمي في الساعات القليلة القادمة

الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد يتجه لأن يكون حدثًا كرويًا مميزًا، بفضل قيادة تحكيمية دولية تضيف المزيد من الثقة والحيادية للمباراة.