تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد: المرور السعودي يوجه 6 إرشادات للقيادة الآمنة في الضباب

أصدر المرور السعودي مجموعة من الإرشادات الهامة لضمان القيادة الآمنة خلال حالات الضباب الكثيف، تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن انخفاض مستوى الرؤية. تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

كتب محمد سعد – أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية سلسلة من التنويهات التي تخص حالة الطقس في أرجاء المملكة؛ وهي ما جاء من بينها تحذير خاص من الضباب الذي يتكون في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.

وهذا الضباب بما أنه يتسبب في عدم القدرة على الرؤية الجيدة بالأخص لأصحاب المركبات؛ فإن الإدارة العامة للمرور عملت على إطلاق تنويهات متمثلة في تعليمات للقيادة الآمنة خلاله، وهي ما جاءت على النحو التالي:

تخفيف سرعة القيادة.

ضرورة استخدام أنوار الضباب في حال كانت متوفرة.

عدم استخدام النور العالي للمركبة.

عدم تغيير المسار إلا في حالة الضرورة.

تجنب التوقف بشكلٍ مفاجئ.

في حال تم التعثر في القيادة يتم استخدام أنوار التنبيه مع توقف المركبة خارج الطريق.

اتباع إرشادات المرور السعودي أثناء القيادة في الضباب يساهم في حماية الجميع وضمان السلامة على الطرق. كن مسؤولًا واحرص على الالتزام بالتعليمات لتجنب الحوادث.