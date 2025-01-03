الزعاق يحدد توقيت وصول الأرض إلى “نقطة الحضيض”

أعلن الدكتور خالد الزعاق، المتخصص في العلوم الفلكية والجيوفيزيائية، عن موعد وتاريخ وصول الأرض إلى “نقطة الحضيض”، وهي النقطة الأقرب للشمس في مدارها السنوي. هذا الحدث الفلكي الهام يشير إلى تأثيرات على بعض الظواهر المناخية والجوية المرتبطة به.

كتب محمد سعد – في واحدة من الحلقات السابقة للدكتور خالد صالح الزعاق تم الكشف عن العلاقة بين كوكب الأرض ونجم الشمس؛ وهي ما أشار فيها إلى أن هناك حركة دوران مستمرة للشمس حول هذا الكوكب هي ما تتسبب في اختلاف الأوقات والمواسم وغيرها.

إلا أنه ذكر أيضًا أن هناك نقطة يكون فيها الأرض في أقرب مسافة له بين الشمس وهي ما تسمى بـ “نقطة الحضيض” والتي تتزامن مع قلب الشتاء، بينما أبعد نقطة له مع الشمس تسمى بـ “نقطة الأوج” والتي تكون في عز الصيف.

من هذا المنطلق أوضح الزعاق رسميًا من خلال حلقة فقرة تقويم أن الأرض تصل إلى نقطة الحضيض تلك أي تكون في أقرب مسافة لها مع الشمس وذلك في يوم غد السبت الموافق 4 يناير 2025 في تمام الساعة 8:18 م.

وصول الأرض إلى “نقطة الحضيض” يُعدّ ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا، تحمل معها فرصًا لتعزيز فهمنا لحركة الكواكب وتأثيراتها. تابعوا المزيد من التفاصيل مع تحديثات الزعاق.