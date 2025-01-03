الهيئة السعودية للمهندسين تفتح باب التوظيف: انضم لفريق عمل متميز

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر وظائف شاغرة ضمن مجموعة من التخصصات الهندسية والإدارية. هذه الفرص تتيح للمهنيين الانضمام لفريق عمل متميز يسهم في تطوير القطاع الهندسي بالمملكة.

كتب محمد سعد – تُعلن الهيئة السعودية للمهندسين، الجهة الرسمية المُمثلة للمهندسين في المملكة العربية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مُختلف التخصصات. و تُقدم الهيئة فرصةً مُثاليةً للباحثين عن عمل للانضمام إلى فريقها المُتميز و المُساهمة في تطوير قطاع الهندسة في المملكة.

الوظائف المتاحة:

تتضمن الوظائف الشاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين ما يلي:

أخصائي علاقات عامة وإعلام: (المقر الرئيسي للهيئة، مدينة الرياض) الهدف من الوظيفة: تعزيز الحضور الإيجابي للهيئة في مختلف المناسبات والمنصات، وتمثيلها في المشاركات المختلفة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات الداخلية والخارجية، والمساهمة في إعداد وإنتاج المحتوى الإعلامي، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الإعلام أو التخصصات ذات الصلة. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاقات العامة أو الإعلام.



أخصائي محتوى مرئي: (المقر الرئيسي للهيئة، مدينة الرياض) الهدف من الوظيفة: المساهمة في إعداد وإنتاج المحتوى المرئي، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، والمشاركة في التغطيات الإعلامية وتحرير التقارير. المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الإعلام أو الصحافة أو التسويق أو التخصصات ذات الصلة. إجادة استخدام برامج أدوبي (بريمير، فوتوشوب، أفتر افكت). إجادة استخدام برامج المونتاج (الأديوس، الأفيد). إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إنتاج المحتوى المرئي.



سكرتير: (مدينة الدمام) الهدف من الوظيفة: القيام بجميع الأعمال المكتبية والسكرتارية، وتسهيل كافة الاتصالات ولقاءات المسؤول، وجدولة الاجتماعات وإعداد محاضرها. المؤهلات والخبرات: درجة الدبلوم كحد أدنى. خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية. إلمام كامل ببرامج مايكروسوفت أوفيس. خبرة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات. القدرة على ترتيب الأولويات والعمل تحت الضغط. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.



المزايا:

تُقدم الهيئة السعودية للمهندسين للموظفين مجموعة من المزايا المُغرية، منها:

رواتب مُنافسة.

تأمين طبي شامل.

برامج تطوير مهني مُستمرة.

بيئة عمل مُحفزة وداعمة.

فرصة للمُساهمة في تطوير قطاع الهندسة في المملكة.

كيفية التقديم:

يُمكن للمُهتمين التقديم على الوظائف من خلال زيارة موقع الهيئة السعودية للمهندسين الإلكتروني والضغط على رابط التقديم في قسم “الوظائف”.

لا تفوّت هذه الفرصة للانضمام إلى الهيئة السعودية للمهندسين. تحقق من الشروط والمؤهلات المطلوبة وقدم طلبك الآن لتكون جزءًا من فريق يسهم في بناء مستقبل واعد.