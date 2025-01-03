هل أنت طالب جامعي؟ شركة “علم” تقدم برامج تدريبية متكاملة لبدء مسيرتك المهنية

أعلنت شركة “علم”، الرائدة في مجال الحلول الرقمية، عن إطلاق برامج تدريبية موجهة للطلاب الجامعيين. تتيح هذه البرامج فرصة مثالية لتطوير المهارات العملية واكتساب الخبرة المهنية في بيئة عمل احترافية، مما يمهد الطريق لبداية قوية في سوق العمل.

كتب محمد سعد – هل أنت طالب جامعي و تطمح لـِـ اكتساب خبرة عملية في أحدث التقنيات؟ تُعلن شركة “علم” عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب التعاوني لـِـ عام 2025 في مُختلف التخصصات. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في شركة رائدة في مجال التقنية.

التخصصات المُتاحة:

الموارد البشرية: Co-Op Training – Human Resources.

Co-Op Training – Human Resources. نُظم معلومات الإدارة: Co-Op Training – Management Information System.

Co-Op Training – Management Information System. القانون: Co-Op Training – Legal.

Co-Op Training – Legal. التمويل: Co-Op Training – Finance.

Co-Op Training – Finance. التسويق: Co-Op Training – Marketing.

Co-Op Training – Marketing. نُظم المعلومات: Co-Op Training – Information System.

Co-Op Training – Information System. الهندسة الصناعية: Co-Op Training – Industrial Engineering.

Co-Op Training – Industrial Engineering. تقنية المعلومات: Co-Op Training – Information Technology.

Co-Op Training – Information Technology. المحاسبة: Co-Op Training – Accounting.

Co-Op Training – Accounting. هندسة البرمجيات: Co-Op Training – Software Engineering.

Co-Op Training – Software Engineering. علوم الحاسب: Co-Op Training – Computer Science.

أهداف التدريب:

تطبيق المعارف و اكتساب المزيد من المعرفة في مجال التخصص.

تطبيق و تطوير مهارات جديدة في مجال التخصص.

إعطاء جلسات تبادل المعرفة حول الموضوعات المُختارة.

اجتياز الامتحانات المُحددة أثناء التدريب.

عن التدريب التعاوني في “علم”:

سيوفر التدريب التعاوني للطلاب فُرصة فريدة و تحديًا في العمل في مُختلف المجالات، مثل:

تقنية المعلومات

ضمان الجودة

إنترنت الأشياء

الذكاء الاصطناعي

الابتكار

علوم البيانات

تحليلات البيانات

تحليل الأعمال

تطوير الأعمال

المبيعات

تطوير الشركات

المشتريات و الشؤون المالية

الموارد البشرية

و يُعدّ التدريب التعاوني طريقة مُمتازة لـِـ اكتساب الخبرة العملية و التعرف على التقنيات الناشئة من خبراء مُتخصصين في نفس المجال.

نبذة عن شركة “علم”:

“علم” هي شركة مُساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة. تُقدم الشركة خدمات إلكترونية آمنة لجميع شرائح المُستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي و قطاع الشركات و الأفراد.

كيفية التقديم:

للتقديم على برامج التدريب التعاوني في “علم”، يُرجى زيارة الرابط التالي: رابط التقديم

لا تضيع الفرصة للانضمام إلى برامج “علم” التدريبية المتكاملة، حيث يمكنك بناء مستقبل مهني واعد وتطوير مهاراتك في بيئة عمل متميزة. قدم الآن لتبدأ رحلتك نحو النجاح!