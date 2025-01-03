شركة لين تعلن فتح باب التقديم على برنامج جدارة بمكافآت تصل إلى 8500 ريال

أعلنت شركة لين عن إطلاق برنامج جدارة لاستقبال المتقدمين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية والانضمام لسوق العمل. يقدم البرنامج مكافآت شهرية تصل إلى 8500 ريال، ويهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تدريب مكثف وفرص تطوير متميزة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال بالعاصمة الرياض عن فتح التقديم على برنامج جدارة التدريب على رأس العمل، وذلك وهي المتاحة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في تلك التخصصات:

إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.

القانون والحوكمة.

نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

الهندسة.

وذلك ويتاح ذلك البرنامج في المسارات التالية:

مسار التسويق والمبيعات.

مسار القانونية والحوكمة.

مسار المالية والمحاسبة.

مسار المساعد التنفيذي.

مسار المشتريات والعقود.

مسار الموارد البشرية.

مسار تقنية المعلومات.

مسار حلول الأعمال.

مسار خدمات البيانات.

ويمكن التقديم على تلك الوظائف بدءًا من اليوم الثاني من شهر يناير من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة لين “من هنا“.

لا تفوّت فرصة الانضمام إلى برنامج جدارة من شركة لين، حيث يمكنك الاستفادة من التدريب عالي المستوى ومكافآت مجزية. قدّم الآن وابدأ طريقك نحو مستقبل واعد!