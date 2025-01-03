النصر يعلن رسميًا رحيل جويدو عن منصب الرئيس التنفيذي ويكشف عن مستقبله

في تأكيد لما أعلنه الجمعان مسبقًا، أعلن نادي النصر السعودي رحيل جويدو عن منصب الرئيس التنفيذي. هذا القرار يأتي ضمن تغييرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أداء النادي، مع الكشف عن مصير جويدو وخطط النادي المستقبلية لتطوير الإدارة.

كتب محمد سعد – منذ أيام كشف ماجد الجمعان من خلال حسابه الشخصي عبر منصة إكس عن توليه منصب الرئيس التنفيذي في النصر السعودي؛ وهذا ما أعقبه البيان الرسمي للنادي خلال الساعات الأخيرة.

إذ نشر نادي النصر بيانًا يؤكد فيه على أن قرار مجلس إدارة الشركة أفاد بتعيين الجمعان رئيس تنفيذي بديلًا للإيطالي جويدو فينجا.

وفي هذا الصدد تمت الإشارة أيضًا أن فينجا لن يرحل عن كيان العالمي بل إنه سيظل قائمًا في الهيئة الاستشارية للنادي.

رحيل جويدو عن منصب الرئيس التنفيذي يفتح صفحة جديدة في إدارة نادي النصر، وسط تطلعات لتحقيق مزيد من النجاحات. تابعوا تحديثات النادي لمعرفة الخطوات القادمة.