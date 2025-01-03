فلاته يثير قلق جمهور الاتحاد قبل مواجهة الهلال في كأس الملك

عبر تصريح مثير، أشار فلاته إلى تحديات قد تواجه نادي الاتحاد قبل مباراته المرتقبة أمام الهلال في كأس الملك، مما أثار قلق جماهير العميد. هذا التصريح يسلط الضوء على الصعوبات التي تعاني منها الفريق في المباريات الحاسمة.

كتب محمد سعد – من خلال برنامج أكشن مع وليد حيث تمت استضافة الناقد الرياضي عبد الله فلاته تم استقبال واحد من الأسئلة التي طرحها متابع؛ وهو ما ورد فيه “هل لاعبي الهلال بعد عودتهم من المنتخب متعبين لصالح الاتحاد”.

إلا أن تصريحات فلاته جاءت صادمة جدًا لكافة جماهيرالاتحاد السعودي الذي يترقبوا سيطرة فريق النمور على فريق الهلال السعودي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث قال “إن الاتحاد هو من يكون دائمًا متعب بعد كل توقف ويظهر بمستوى مغاير وليس الهلال”.

جدير بالذكر أن الزعيم والعميد سيكونان على موعد في تاريخ السابع من يناير الجاري لحسم مصير كلٍ منهما في بطولة كأس الملك.

مواجهة الهلال في كأس الملك تمثل تحديًا كبيرًا لنادي الاتحاد. يبقى الأمل معقودًا على اللاعبين والجهاز الفني لتجاوز أي عقبات وتحقيق النصر.