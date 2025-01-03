فرصة لا تعوّض! خصم 1400 ريال على هاتف سامسونج S24 الترا في اكسترا السعودية

تقدم اكسترا السعودية عرضًا مميزًا على هاتف سامسونج S24 الترا بخصم يصل إلى 1400 ريال مرة واحدة! إذا كنت تبحث عن هاتف مميز بأحدث التقنيات والمواصفات، فهذه هي الفرصة المثالية للحصول على هذا الجهاز الرائع بأسعار مغرية.

كتب محمد سعد – ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة سعر هاتف سامسونج أس 24 الترا من اكسترا السعودية وقد أصبح هذا الهاتف محل بحث وإعجاب العديد من الأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية وبناءً عليه فإن إكسترا قد أعلنت عن خصم بقيمة 1400 ريال سعودي من الثمن الاصلي للهاتف، الجدير بالذكر هو أن هناك سلسلة كبيرة من العروض التي تقدمها إكسترا إلى العديد من العملاء من محبي التخفيضات والخصومات على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية من أجل جذب أكبر عدد من العملاء ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة السطور التالية نتلجل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر هاتف سامسونج أس 24 الترا من اكسترا السعودية

أعلنت إكسترا السعودية على توافر مجموعة من العروض الهامة على هاتف سامسونج بتخفيض يصل إلى 27,41%، حيث يبدأ سعر الهاتف من 3999 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي الأمر الذي جعل العديد من المستخدمين يقبلون على شراء الهاتف، كما أنه يتم إعلان عرض خاص على هاتف سامسونج اس الترا 24 باللون الذهبي بسعر 3199 ريال سعودي بقيمة خصم يصل إلى 1480 ريال سعودي مع ضرورة الإشارة إلى أن العرض متاح لفترة محدودة.

مميزات هاتف سامسونج اس 24 الترا

ومن هنا يجب الإشارة إلى مميزات هاتف سامسونج اس 24 الترا بعد إعلان إكسترا السعودية عن تخفيض كبير من قيمة الهاتف الأصلي وقد جاءت هذه المميزات كالتالي:

يتمتع الهاتف بشاشة كبيرة حجمها 6,8 بوصة مما يجعل تصفح التطبيقات ومشاهدة مقاطع الفيديو أفضل بكثير.

يمتلك الهاتف واجهة مرنة وبسيطة يسهل التعامل معها نتيجة نظام تشغيل أندرويد 14.

الهاتف سريع للغاية وسرعته تصل إلى 3,39 ريال سعودي.

بطارية الهاتف كبيرة للغاية تتحمل تشغيل البرامج والتطبيقات لفترة طويلة.

ذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجا بايت، مما يجعل الهاتف أكثر مرونة ويسع العديد من الصور ومقاطع وعدد من التطبيقات.

الجدير بالذكر هو أن ذاكرة التشغيل العشوائية الخاصة بهاتف سامسونج اس 24 الترا كبيرة للغاية مما يضمن تشغيل أفضل.

كم سعر سامسونج اس 23 الترا بالريال السعودي؟

يبلغ سعر هاتف سامسونج اس 23 الترا في المملكة العربية السعودية حوالي 2200 ريال سعودي ويمكنكم الحصول عليه بتخفيضات كبيرة عبر المواقع المختلفة والمتاجر أيضًا.

متى موعد نزول سامسونج اس 24 الترا؟

أعلنت الجهات المعنية عن طرح هاتف سامسونج اس 24 الترا في الأسواق السعودية من يوم 17 يناير 2024 وجاري بيعه الآن في مختلف المحلات والمتاجر والمواقع الإلكترونية في السعودية.

متى ينزل سامسونج S25 الترا؟

من المفترض أن يتم الإعلان عن طرح هاتف سامسونج اس 25 الترا في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير أو فبراير 2025 وهو الإصدار الأحدث من شركة سامسونج العالمية.

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