هل سيتم صرف راتبين للتقاعد العسكري والمدني في يناير؟ وهل هناك زيادة 300 ريال بأمر ملكي؟

ينتظر المتقاعدون العسكريون والمدنيون في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر قرار صرف راتبين إضافيين في شهر يناير 2025. كما يتساءل البعض عن إمكانية زيادة الرواتب بمقدار 300 ريال، وهو ما قد يكون بأمر ملكي. هذه الأخبار تثير الكثير من الاهتمام والتوقعات بين المتقاعدين.

كتب محمد سعد – انتشر خبر على جميع صفحات التواصل بخصوص صرف راتبين للتقاعد العسكري والمدني في شهر يناير، كما يدعي البعض وجود زيادة مالية على الرواتب بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع العلم أن جميع المواطنين ينتظرون هذا الراتب بفارغ الصبر، وفي حالة إثبات أن هذا الخبر صحيح سوف يشعرون بالفرحة الكبيرة، إذا كنت ترغب في معرفة حقيقة هذا الخبر لابد من متابعة السطور القادمة . سبجتذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

صرف راتبين للتقاعد العسكري والمدني لشهر يناير

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الرواتب يوم يتم صرفها جدًا الأربعاء الموافق 1/1/2025، مع العلم أنه يمكن جميع المستفيدين صرف الراتب الخاص بهم من صباح هذا اليوم حتى نهاية العمل، كما أوضح خادم الحرمين الشريفين السبب وراء صرف راتبين في هذا الشهر، وهو صرف راتب شهر يناير في يوم واحد من نفس وكما يتم صرف راتب شهر فبراير في يوم 30 فبراير 2025 ويرجع سبب ذلك هو أن يوم واحد من شهر فبراير سوف يوافق يوم السبت وهو إجازة رسمية في جميع البنوك والشركات.

كما أكدت المؤسسة أنه في شهر فبراير سوف يتم تبكير موعد الصرف، ومن الناحية الأخرى أكد خادم الحرمين أنه لا يوجد أي زيادة على الرواتب هذا الشهر، وأن الرواتب سوف يتم صرفها كما هي، وأن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعة الهدف من إثارة القلق والبلبة أيضًا، كما أكدت على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مرة أخرى، لأنه في حالة وجود أي خبر يتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للمنصة.

بعد الاطلاع على حقيقة خبر وجود زيادة مالية على رواتب المتقاعدين، حيث أكدت الوزارة أنه يوجد بعض الحالات التي يتم إيقاف صرف الراتب والتي تتمثل في:

على المتقاعدين متابعة الإعلانات الرسمية لتأكيد التفاصيل المتعلقة بصرف الراتبين الإضافيين وزيادة الرواتب، وسط الأمل بأن تحقق الحكومة مزيدًا من الدعم للمتقاعدين في العام الجديد.