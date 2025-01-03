الموارد البشرية تحدد موعد إجازة “يوم العلم السعودي” في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد إجازة يوم العلم السعودي، الذي يُحتفل به تكريمًا للعلم الوطني السعودي. تأتي هذه الإجازة كجزء من تعزيز الهوية الوطنية ورفع معنويات المواطنين في هذه المناسبة الوطنية.

كتب محمد سعد – تعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول العربية التي تسعى دائمًا إلى الاحتفال بالمناسبات التاريخية لها مثل الاحتفال باليوم التأسيس، وبالإضافة إلى ذلك الاحتفال بيوم العلم السعودي، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذا اليوم إجازة رسمية لجميع المواطنين، ولهذا السبب يبحث الجميع على صفحات التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد إجازة يوم العلم السعودي . كشخاز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

موعد إجازة يوم العلم السعودي

حددت وزارة الموارد البشرية أن إجازة يوم العلم السعودي تكون يوم 11 من كل شهر ميلادي، مع العلم أن هذا اليوم يرمز إلى شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة الإسلام والسلام أيضًا في المملكة، والجدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بهذا اليوم منذ إنشائها في عام 1139ه‍ الموافق 1727 م، كما يهدف هذا الاحتفال إلى القوة وعلو الحكمة والمكانة، مع العلم أنه في هذا اليوم 11 مارس 1937 م الموافق 27 من ذي الحجة 1355ه‍، لأن هذا اليوم هو الذي أقره الملك عبد الله عبد العزيز شكل العلم السعودي لكي يصبح بالشكل الموجود عليه حاليًا ولم يتم حدوث أي تغيير فيه.

كما تم صدور قرار ملكي بأن يوم العلم السعودي يعد إجازة رسمية لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، ولكن لا تعد إجازة في باقي قطاعات الدولة ولا الموظفين كما أعلن القرار، كما أكدت وزارة الموارد البشرية في حالة صدور أي قرارات جديدة تخص هذا الخبر سوف يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للوزارة.

أهم فعاليات إجازة يوم العلم السعودي

بعد الإطلاع على موعد إجازة يوم العلم السعودي والتأكد أن هذا اليوم إجازة رسمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما أكدت الوزارة أن في مثل هذا اليوم يتم عمل العروض والاحتفالات المختلفة التي تعبر عن سعادة المواطنين بهذا اليوم، ومن أبرز هذه الاحتفالات هي:

وضع العلم السعودي على جميع الأماكن والمباني في السعودية.

إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

كما يتم عمل عروض عسكرية مختلفة ومتنوعة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك عمل الندوات المختلفة والمؤتمرات الثقافية والعسكرية.

يتم عمل عروض ترفيهية خاصة بالأطفال، وذلك من أجل إدخال السرور والفرحة على قلوبهم.

هل يوم العلم الوطني السعودي عطلة رسمية؟

تم صدور قرار ملكي بأن يوم العلم السعودي هو إجازة رسمية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، مع العلم أنه حتى الآن لم يتم صدور أي قرار يؤكد أن هذا اليوم عطلة رسمية لجميع الموظفين في مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية.

هل 11 مارس 2024 عطلة رسمية في السعودية؟

نعم يعد يوم 11 مارس 2024 عطلة رسمية لجميع الطلاب في السعودية، ولا يعد إجازة رسمية للموظفين، وفي حالة وجود أي قرارات جديدة بخصوص هذه الإجازة سوف يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية.

هل السبت عطلة رسمية في السعودية؟

نعم يعتبر يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية في المدارس وجميع المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة في المملكة.

تعد إجازة يوم العلم السعودي فرصة للاحتفال برمزية العلم الوطني، ويُتوقع أن تكون هذه المناسبة نقطة فارقة في تعزيز الوعي الوطني والاعتزاز بالهوية السعودية.