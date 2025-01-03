هل يجب سداد المخالفات المرورية لإصدار رخصة قيادة للمرة الأولى في السعودية؟

تساؤلات عديدة أثيرت حول ضرورة سداد المخالفات المرورية عند التقدم للحصول على رخصة قيادة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. هل يشترط سداد المخالفات القديمة قبل إصدار الرخصة؟ هذا ما تجيب عليه الجهات المختصة في المملكة في هذا المقال.

كتب محمد سعد – كتب أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية سؤالًا عاجلًا إلى الإدارة العامة للمرور؛ وهو ما يخص خدمة إصدار رخصة القيادة وتحديدًا العلاقة بين الموافقة على الطلب ووجود المخالفات المرورية غير المسددة.

إذ إنه قد أشار إلى أن هناك مخالفة واحدة فقط في سجله لم يتم سدادها؛ وعليه هل يُسمح له بإصدار الرخصة أم لا، لتجيب إدارة المرور السعودية بالتفصيل أن النظام يشدد على ضرورة سداد المخالفات كشرط أساسي للموافقة على الطلب.

هذا مع أهمية استيفاء باقي الشروط مثل؛ اجتياز الاختبارات النظرية والعلمية في مدرسة قيادة معتمدة، إصدار شهادة طبية من مركز معتمد، سداد رسوم الرخصة وتقديم الطلب عبر منصة أبشر.

من المهم على المتقدمين للحصول على رخصة قيادة للمرة الأولى التأكد من وضعهم القانوني وسداد أي مخالفات مرورية قد تكون مسجلة عليهم لضمان سرعة إتمام الإجراءات.