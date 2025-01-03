هل يمكن تمديد تأشيرة زيارة منتهية؟ الجوازات السعودية توضح القرار الرسمي

تساؤلات عديدة تثار حول إمكانية تمديد تأشيرة زيارة منتهية الصلاحية في السعودية. في هذا السياق، قامت الجوازات السعودية بالإجابة بشكل رسمي حول هذا الموضوع، موضحة الإجراءات المتبعة في حال انتهاء صلاحية التأشيرة.

كتب محمد سعد – عمدت المديرية العامة للجوازات السعودية إلى بيان سلسلة من أهم الجوانب النظامية التي تخص تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة؛ وهي ما يتوجب على حامليها أو المستضيفين لهم العلم بها بصورة كاملة في حال رغبوا في تمديدها.

إذ قامت الجوازات بالإشارة إلى أنه في حال الرغبة في تمديد تأشيرة الزيارة فإنه لا بد أن تكون صلاحيتها متبقي فيها أسبوع “7 أيام” أو أقل.

أما في حال انتهت صلاحية التأشيرة فحينها من الممكن الموافقة على طلب التمديد بشرط ألا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام اعتبارًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها الفعلي.

إذا كنت بحاجة لتمديد تأشيرة زيارة منتهية الصلاحية، تأكد من متابعة التعليمات الرسمية من الجوازات السعودية وتقديم الطلبات في الوقت المناسب لتجنب أي مشكلات قانونية.