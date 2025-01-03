تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول قواعد السلامة المرورية

أصدرت الهيئة العامة للطرق في السعودية تنبيهًا هامًا لجميع السائقين والمواطنين بشأن قواعد السلامة المرورية. يأتي هذا التنبيه في إطار تعزيز الوعي المروري وتوفير بيئة آمنة على الطرق.

كتب محمد سعد – أطلقت الهيئة العامة للطرق اليوم تحذير عاجل لجميع السائقين والركاب في المملكة، داعية إياهم إلى التقيد بقواعد المرور خلال عطلة نهاية العام الدراسي.

وتهدف هذه الحملة التوعوية إلى تقليل حوادث الطرق وتوفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطرق، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للبلاد في خفض معدل الوفيات المرورية.

وشددت الهيئة على أهمية عدة عوامل لضمان رحلة آمنة، من بينها الحصول على قسط كاف من الراحة قبل الانطلاق، والتأكد من صلاحية المركبة وجميع تجهيزاتها، وخاصة الإطارات.

كما حثت السائقين على ضرورة ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة.

ودعت جميع أفراد المجتمع إلى التعاون في نشر ثقافة السلامة المرورية وتؤكد أن سلامة الجميع مسؤولية مشتركة.

من الضروري أن يلتزم جميع مستخدمي الطرق بقواعد السلامة المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنب الحوادث التي قد تودي بحياة الأشخاص.