الحنيان يكشف مفاجآت حول اعتزال العويس، البليهي، وكنو

أثار الحنيان ضجة كبيرة بعد كشفه عن مفاجآت تتعلق باعتزال اللاعبين السعوديين البارزين، العويس، البليهي، وكنو. هذه التصريحات فجرت تساؤلات حول مستقبل الثلاثي في الملاعب السعودية وتأثير ذلك على الأندية التي يمثلونها.

كتب محمد سعد – من خلال حلقة أمس من برنامج في 90 تحدث الناقد الرياضي محمد الحنيان عن باقة من أهم الأنباء التي تثير حالة من الجدل في الساحة الكروية حاليًا من بعد انتهاء مشوار المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي.

تلك الأنباء هي ما تدور حول قرارات الاعتزال التي اتخذها بعض لاعبي المنتخب؛ وعلى رأسهم محمد العويس الذي تبين أنه أنه أبلغ المسؤولين بقراره، وهو ما قال عنه الحنيان إنه لا بد من عدم الموافقة عليه قبل أن يكون هناك حراس على أعلى قدر من الجاهزية قبل تصفيات كأس العالم.

بينما اللاعبين الآخرين فهما محمد كنو وعلي البليهي الذي قال الحنيان عنهما إن قرار اعتزالهما الدولي لم يتم التأكيد عليه حتى الآن من قِبلهما.

تصريحات الحنيان حول اعتزال العويس، البليهي، وكنو أضافت مزيدًا من الغموض حول مستقبل اللاعبين، مما يترك جماهيرهم في حالة ترقب لمعرفة التفاصيل الجديدة.