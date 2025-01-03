طريقة اقتصادية وسهلة لتحضير كفتة العدس التركية اللذيذة

كفتة العدس التركية هي وجبة شهية وسهلة التحضير، مثالية للميزانية المحدودة والمذاق الرائع. إذا كنتِ تبحثين عن وصفة لذيذة وسريعة، فإليكِ طريقة تحضير كفتة العدس التركية بطريقة اقتصادية ومميزة.

كتب محمد سعد – كفتة العدس التركية من الأكلات اللذيذة والشهية التي يحبها الصغار والكبار، بالإضافة إلى أنها مفيدة من الناحية الصحية، وغنية بالقيمة الغذائية أيضًا، وهي تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة طريقة عمل كفتة العدس التركية بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات كفتة العدس التركية

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات كفتة العدس التركية، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

كوب من العدس الأصفر.

كوب ونصف من البرغل الناعم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حزمة بقدونس مفروم ناعم أو حسب الرغبة.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

5 حبات بصل أخضر صغير الحجم مفروم ناعم أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من هريسة الفلفل الأحمر.

3 أكواب من الماء.

ملح.

بابريكا.

فلفل أسود.

كمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي طريقة تحضير كفتة العدس التركية، وهي كالآتي: